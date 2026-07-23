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«Скорозвон» запустил инструмент для анализа подготовки операторов к переговорам

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, расширил возможности ИИ-тренера, добавив дашборд с аналитическими отчетами по результатам тренировок сотрудников. Инструмент позволяет руководителям оценивать уровень подготовки менеджеров, анализировать результаты обучения и выявлять этапы переговоров, которые требуют дополнительной проработки. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Одним из ключевых обновлений стала карта компетенций. Она показывает, на каких этапах диалога сотрудники чаще всего допускают ошибки, например, при выявлении потребностей клиента, работе с возражениями или достижении договоренностей. Эти данные могут использоваться для корректировки программ обучения и индивидуальной работы с операторами.

Также в ИИ-тренере появился рейтинг сотрудников, который позволяет сравнивать средние результаты менеджеров, отслеживать динамику обучения и анализировать уровень владения различными навыками переговоров.

Еще один элемент — рейтинг среднего балла. Он отображает общую картину по команде и помогает оценить распределение результатов между сотрудниками.

Выгружать результаты тренировок можно в формате Excel. В отчет входят данные по менеджерам, сценариям, среднему баллу и продолжительности тренировок, что упрощает дальнейший анализ и подготовку внутренних отчетов.

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«Обучение сотрудников эффективнее, когда строится на данных, а не на субъективной оценке. Если заранее понимать, какие навыки требуют развития, можно скорректировать программу подготовки до того, как эти пробелы начнут влиять на качество переговоров и бизнес-результаты. Именно поэтому аналитика становится важной частью современных систем обучения», — сказала Карина Васильева, руководитель продукта «ИИ-тренер».

ИИ-тренер — интерактивный онлайн-тренажер, который имитирует диалог с реальным клиентом, помогает отрабатывать возражения и дает мгновенную обратную связь.

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