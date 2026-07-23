Не формальные сроки, а бизнес-логика: долговременная поддержка доступна для всех редакций Astra Linux

«Группа Астра» предлагает заказчикам операционной системы Astra Linux Desktop новый сервис: период долговременной поддержки (Long-Term Support, LTS). Это дает им возможность планировать обновление с учетом задач бизнеса и особенностей своей инфраструктуры. Ранее «Группа Астра» сообщала о преимуществах такой опции для серверного исполнения ОС. Девятилетний жизненный цикл релевантен для всех редакций Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В большинстве случаев компании, которым важны обновление функциональности операционной системы, совместимость со свежим ПО и оборудованием, оперативно переходят на новые версии ОС. Однако для ряда заказчиков переход будет трудозатратным — например, если используется специализированное, кастомное программное обеспечение или нестандартное оборудование. Другим барьером становится необходимость сохранить защищенной ИТ-системы в аттестованном состоянии — поскольку обновление потребует дополнительных процедур по оценке влияния изменений и подтверждению совместимости СЗИ.

Теперь у заказчиков, использующих устаревшую версию Astra Linux, появилась возможность реализовать плавный переход на новое поколение ОС и синхронизировать обновление десктопной инфраструктуры не с формальными сроками поддержки, а с собственными бизнес-циклами.

Вне зависимости от особенностей инфраструктуры и комплаенса, большим преимуществом для компании станет возможность планировать обновление рабочих мест в удобное для бизнеса время: синхронизируясь с бюджетным циклом, собственными проектами или ориентируясь на готовность корпым важно продолжить работу с устаревшей версией Astra Linux и получать обновления для устранения критических проблем безопасности, опция LTS доступна в рамках привилегированной технической поддержки.

«Российский рынок переходит от импортозамещения как процесса к эффективной эксплуатации. Уже недостаточно просто внедрить отечественную операционную систему — важно, чтобы новое ПО органично интегрировалось в ИТ-инфраструктуру с учетом ее особенностей и процессов компании. Именно поэтому мы развиваем Astra Linux как продукт с гибким бизнес-подходом. LTS дает организациям возможность реализовать модернизацию в оптимальном темпе обновления, исходя из приоритетов компании, а не формальных сроков», — сказал Дмитрий Чубанов, менеджер продукта Astra Linux Desktop «Группы Астра».

Жизненный цикл операционной системы разбит на три стадии по три года. Первая стадия — актуальное очередное обновление, для Astra Linux 1.8 она началась в 2024 г. В этот период ОС получает максимальный объем сопровождения: развивается ее функциональность, расширяется пул поддерживаемого оборудования и совместимого ПО, выпускаются обновления, направленные на исправление ошибок и проблем безопасности.

Предыдущее очередное обновление — это вторая трехлетняя стадия жизненного цикла, на которой операционная система сопровождается в ограниченном объеме. Поддержка в первую очередь направлена на стабильную эксплуатацию, а также исправление серьезных ошибок и проблем безопасности в соответствии с политиками вендора.

С момента выхода нового очередного обновления предыдущая версия переходит в статус устаревшей и начинает третью стадию жизненного цикла. Устранение критических проблем безопасности для нее доступно еще три года в рамках LTS пользователям привилегированной технической поддержки.

Таким образом заказчики могут принять решение о сроках перехода на актуальную версию в зависимости от своей индивидуальной ситуации и приоритетов.