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«Костромской ювелирный завод «Каратов» доверяет хранение данных СХД на базе ПО Raidix 5

СХД обеспечивает надежное и высокоскоростное хранилище для СУБД, используемой для эффективной реализации бизнес-процессов компании. Внедрение современных СХД позволяет заказчикам повышать эффективность ИТ-инфраструктуры, увеличивая скорость работы хранилища и снижая инвестиции в оборудование в средне- и долгосрочной перспективе.

Исходя из этих предпосылок, «КЮЗ «Каратов» внедрил российскую СХД на базе Raidix 5 для обеспечения хранения данных СУБД. Партнером по внедрению выступила компания «Ай-Ти-Про». Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Прежняя конфигурация хранилища, представлявшая собой разрозненные сервера с размещенными на них локальными базами данных, на фоне роста нагрузок и объема данных перестала соответствовать техническим требованиям заказчика. Кроме того, ограничения инфраструктуры не позволяли в достаточной мере использовать возможности платформы виртуализации.

Внедрение централизованной СХД на базе Raidix 5 с блочным типом доступа позволило решить проблему производительности хранилища для СУБД, как следствие, увеличив скорость работы ERP-системы, а также создать надежное и высокопроизводительное хранилище данных для платформы виртуализации.

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Программный механизм ERA Engine, реализованный с помощью алгоритмов ПО Raidix 5, позволяет реализовать высокий потенциал производительности используемых в хранилище твердотельных накопителей, суммарный полезный объем которых на момент установки системы достигал 160 ТБ с потенциалом дальнейшего расширения.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Цифровизация не обходит стороной ни одну крупную отрасль экономики, и рост объемов данных — как и их важности для работы организации — делает ответственный подход к ИТ-инфраструктуре важным как никогда. Внедрение системы на базе ПО Raidix 5 на «КЮЗ «Каратов» служит доказательством доверия бизнеса к зрелым российским решениям и высокой оценке уникальных технологий, реализованных в нашем ПО».

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