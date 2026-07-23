ИДС «Боржоми» автоматизировала управленческий учет по МСФО: консолидация холдинга за пять дней

В апреле 2025 г. в группе компаний ИДС «Боржоми» стартовал проект по построению единой модели управленческого учета на основе методики МСФО. К февралю 2026 г. холдинг получил полностью автоматизированную систему управленческой отчетности с консолидацией по всем юридическим лицам. Проект реализовала компания SENSU (часть группы TWIGA). Об этом CNews сообщили представители группы TWIGA.

На момент старта управленческий учет в разных юридических лицах холдинга велся по различным методикам и в разных системах. Консолидация требовала значительного объема ручных операций и использования Excel, что увеличивало сроки закрытия и повышало риски ошибок.

Перед проектной командой стояла задача создать единую финансовую модель холдинга, адаптированную под управленческие задачи компании, и автоматизировать все операции управленческого учета без использования внешних файловых инструментов.

Для юридических лиц, работающих в контуре ERP, была реализована транзакционная модель учета в типовом модуле МСФО. Для остальных компаний холдинга — в том числе зарубежных — была внедрена трансформационная модель на базе «1С Управление холдингом» с модулем МСФО. В системе были настроены механизмы интеграции с ERP и разнородными базами данных, а также автоматизированы процедуры закрытия месяца и выпуска консолидированной отчетности.

Особенностью проекта стало параллельное формирование методологии и ее автоматизация. Модель управленческого учета корректировалась по мере внедрения, что позволило гибко адаптировать систему под реальные бизнес-потребности.

«В результате ИДС «Боржоми» получила полностью автоматизированный управленческий учет всех предприятий холдинга, унифицированную методику и автоматическую консолидацию. Закрытие месяца по группе, включая консолидированную отчетность, осуществляется на пятый день, что соответствует согласованным KPI», – сказал Вячеслав Матвиевский, управляющий директор SENSU.

«Для финансовой функции этот проект стал переходом от трудоемкой консолидации вручную к управлению на основе единой, прозрачной и проверяемой модели данных. Нам было важно не просто ускорить закрытие месяца, а обеспечить сопоставимость показателей по всем юридическим лицам и получить инструмент, на который можно опираться при принятии управленческих решений. Автоматизация учета по МСФО дала нам именно такую основу», — отметил Антон Семенив, заместитель генерального директора по финансам ИДС «Боржоми».