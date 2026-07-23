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Govee анонсирует два новых умных устройства: напольный торшер и портативную настольную лампу

Компания Govee расширяет линейку умного освещения, представив два новых устройства: напольную лампу для атмосферного освещения пространства и портативную настольную лампу с аккумулятором. Новинки ориентированы на гибкую настройку света, интеграцию с умным домом и сценарное использование в интерьере. Устройства Govee совместимы с «Алисой», Amazon Echo Alexa, Google Assistant, Siri, Razer Chroma, Matter и IFTTT, что позволяет интегрировать освещение в экосистему умного дома, игровые и автоматизированные сценарии использования. Об этом CNews сообщили представители Govee.

Обе новинки продолжают стратегию Govee в развитии умного освещения с акцентом на: персонализацию света (DIY-сценарии), интеграцию с экосистемами умного дома, сочетание функционального и декоративного освещения, расширение сценариев использования — от стационарного до мобильного.

Умный напольный торшер Govee T-Style Floor Lamp

Напольная лампа разработана для создания акцентного и атмосферного освещения в жилых и рабочих пространствах.

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Пресс-служба Govee
Govee анонсирует два новых умных устройства: напольный торшер и портативную настольную лампу

Ключевые характеристики: высота: 1,6 м; световой поток: 1400 лм; цветовая температура: 2200K–6500K (регулируемая);технология: RGBICW (цвет + тёплый/холодный белый); управление: Wi-Fi + Bluetooth; 4 независимые зоны освещения (DIY-режим через приложение).

Особенности устройства

Лампа поддерживает градиентные эффекты и сценарии освещения, позволяя пользователю создавать персональные световые сцены через приложение. Чистые линии, белый силиконовый абажур и лаконичное основание делают эту лампу идеальным выбором для создания акцентного освещения в любой комнате. Устройство ориентировано на декоративное и зонирующее освещение помещений — от гостиной до рабочих пространств.

Умная портативная настольная лампа Govee Table Lamp with Battery

Портативная настольная лампа с аккумулятором предназначена для мобильного использования и локального освещения.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Ключевые характеристики: световой поток: до 500 лм; цветовая температура: 2700K–6500K; технология: RGBICW (цвет + тёплый/холодный белый); аккумулятор: 4800 мАч (до 30 часов автономной работы при ночном сценарии); управление: Wi-Fi + Bluetooth; регулировка яркости: 0–100%; время автономной работы: не менее пяти часов.

Особенности устройства

Нижний белый свет обеспечивает комфортное освещение в 500 лм, способствуя концентрации во время работы и чтения. Боковая RGBIC-подсветка с восемью сегментами создает атмосферное многоцветное освещение, открывая безграничные возможности для творчества. Одна лампа удовлетворяет как практические, так и декоративные потребности в освещении. Благодаря аккумулятору ее можно использовать вне стационарных зон питания — дома, на террасе или в креативных пространствах.

Включать и выключать свет, регулировать яркость в комнате, настраивать таймер и сценарные режимы и др. — все это доступно в приложении Govee Home. .

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