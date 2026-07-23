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F6 запустила витрину заказчиков – инструмент партнёрской лидогенерации на базе Elma365

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, разработала и успешно внедрила инструмент «витрина заказчиков» на партнерском портале, построенном на платформе Elma365. Решение не имеет аналогов среди CRM-систем и полностью заменило функции зарубежных платформ и разрозненных внутренних приложений, сохранив при этом все накопленные бизнес-данные. Об этом CNews сообщил представитель F6.

Витрина заказчиков была разработана в рамках проекта F6 по созданию экосистемы коммерческих и партнёрских коммуникаций на платформе Elma365. Целями проекта было: объединить CRM, документооборот, финансовые процессы и внутренние корпоративные системы в едином информационном контуре; создать современный партнёрский портал–единое окно для партнёров и дистрибьюторов с прозрачным коммерческим циклом; разработать витрину заказчиков как инструмент управляемой партнёрской лидогенерации, не имеющий аналогов на российском рынке.

На первом этапе проекта был разработан базовый функционал партнёрского портала с регистрацией партнёрских проектов и сквозной синхронизацией с Elma365 CRM. Партнёр направляет проект на авторизацию через портал, после чего проект автоматически трансформируется в лид в CRM F6, а затем – в сделку. Статусы зеркально отображаются в системе, обеспечивая прозрачность для всех участников процесса.

После реализации второго этапа партнёры F6 получили доступ к актуальным коммерческим материалам прямо на портале, который стал единым окном для работы с компанией.

На третьем этапе была запущена витрина заказчиков — функциональность, которой нет у аналогичных решений на российском рынке. Процесс, когда партнёр помогает развить проект и подготовить релевантное предложение решений и сервисов F6 под конкретного клиента, теперь полностью оцифрован.

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В результате партнерский портал сократил процесс авторизации потенциального клиента в два раза, исчезли ошибки, связанные с ручным переносом данных, все коммерческие операции находятся в единой цифровой системе. Компании-партнеры F6 получили удобную экосистему для работы с прозрачными процессами. Модель работы с партнерами трансформировалась в управляемую систему лидогенерации.

«Идея витрины заказчиков родилась из желания проактивно развивать канал продаж с нашими партнерами и дистрибьютерами у Дениса Мерцалова, директора по работе с партнёрами F6. Раньше этот процесс работал стихийно: в переписке и на звонках. Мы подошли к этому системно и построили для этого инструмент. Для нас было важно получить платформу, которую мы развиваем самостоятельно. Сегодня витрина каждый день сводит наши интересы с возможностями партнёров, и мы продолжаем развивать и поддерживать это решение», — отметил Тимур Тукеев, руководитель отдела развития и поддержки бизнес-приложений компании F6.

«Витрина заказчиков родилась из желания F6 самим приходить к партнёрам с готовыми точками роста, а не ждать, пока процесс сложится в переписке и на созвонах. Elma365 позволила быстро собрать под эту идею отдельный инструмент, и теперь именно он каждый день сводит интересы вендора с возможностями партнёров. Для нас это хороший пример того, как одно решение может решать задачи далеко за пределами типового сценария», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор Elma.

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