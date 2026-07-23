«Автобан-Диджитал» перевел управление строительством ВСМ в режим data-driven

Компания «Автобан-Диджитал» внедрила российскую BI-платформу Visiology для создания единой системы аналитики и мониторинга реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ). Решение объединило данные из различных информационных систем, автоматизировало контроль ключевых показателей и обеспечило руководство актуальной информацией для оперативного принятия управленческих решений.

Проект реализован в рамках развития цифрового контура управления строительством. До внедрения BI-платформы информация по срокам, объемам выполненных работ, финансированию и другим производственным показателям была распределена между несколькими системами, что усложняло получение объективной картины реализации проекта. После внедрения Visiology данные были консолидированы в едином информационном пространстве, а пользователи получили доступ к интерактивным аналитическим панелям для контроля всех ключевых процессов.

На базе платформы созданы специализированные дашборды, которые позволяют отслеживать выполнение графиков строительства, контролировать освоение объемов работ, анализировать отклонения и своевременно выявлять потенциальные риски. Руководители проекта получают доступ к актуальной информации практически в режиме реального времени, что существенно повышает скорость и качество принимаемых управленческих решений.

«Для управления современными инфраструктурными проектами недостаточно просто собирать данные — важно превратить их в инструмент принятия решений. Единая аналитическая среда позволяет руководителям видеть объективную картину реализации проекта, быстрее реагировать на изменения и управлять строительством на основе фактов, а не предположений», — отметил Евгений Коршунов, генеральный директор «Автобан-Диджитал».

Особое внимание при реализации проекта было уделено формированию единого источника достоверных данных и стандартизации управленческой отчетности. Это позволило сократить время подготовки аналитических материалов, повысить прозрачность процессов и обеспечить единый подход к оценке эффективности реализации проекта на всех уровнях управления.

Использование отечественной BI-платформы также отвечает задачам импортозамещения и развитию цифровой инфраструктуры стратегически важных отраслей. Решение Visiology обеспечивает высокую производительность при работе с большими объемами данных, поддерживает создание масштабируемых аналитических систем и помогает компаниям переходить к модели управления на основе данных (data-driven). Аналитические решения на базе платформы сегодня применяются в сотнях проектов в России, включая государственный сектор, промышленность, строительство, транспорт и финансы.