«Ант Технолоджис» запустила систему YMS ant Time Slot Management в промышленную эксплуатацию на складе «Неохим»

Компания «Ант Технолоджис», российский разработчик решений для складской логистики, объявила о запуске в промышленную эксплуатацию системы управления двором и слотами ant Time Slot Management (ant TSM) на складе компании «Неохим» — крупного производителя специальных химических средств.

Внедрение ant TSM стало ответом на вызовы растущего бизнеса: увеличение объемов отгрузок повлекло рост числа машин на территории и возросшую нагрузку на управление транспортными потоками.

До запуска ant TSM управление въездом на склад было полностью ручным. Водитель должен был позвонить за сутки координатору, чтобы записаться на погрузку. В день приезда он оформлял пропуск на КПП, затем шел на пост охраны склада, сообщал телефон и цель визита — и ждал приглашения за пределами территории. Вся коммуникация строилась на звонках: у водителя были отдельные контакты кладовщика, охраны и координатора по логистике.

Это создавало операционные проблемы: прогнозируемый график отсутствовал — машины приезжали хаотично; возникали пиковые нагрузки, когда ресурсы сложно распределить равномерно; менеджеры тратили много времени на согласования по телефону и почте; не было объективных данных для оценки работы перевозчиков; трудности в контроле пропускной способности склада.

«Когда объемы отгрузок выросли, мы увидели, что ручная модель управления въездом достигла своих пределов. Водителям приходилось ожидать в очереди, менеджеры тратили много времени на согласования, а объективной статистики не хватало, — отметили в компании «Неохим». — Мы поняли, что цифровой инструмент поможет обеспечить ритмичность и надежность отгрузок. Для решения задачи мы решили протестировать систему ant Time Slot Management.

Ключевые возможности ant TSM в проекте: интеллектуальное распределение слотов на основе калькулятора пропускной способности склада; гибкое бронирование: перевозчик самостоятельно выбирает удобное время через онлайн-портал; сквозная координация транспорта от въезда до выезда; автоматическое информирование водителей о вызове на ворота через SMS и мессенджеры; единая цифровая среда вместо телефонов и бумажных журналов — все участники видят актуальный статус бронирования в реальном времени.

Основной вызов при внедрении — привыкание контрагентов к новому порядку. Клиенты и перевозчики, привыкшие приезжать без записи, не сразу приняли необходимость бронирования. Компания «Неохим» провела разъяснительную работу, объясняя выгоды: гарантированное время отгрузки и сокращение простоев. Параллельно дали возможность привыкнуть к системе в рамках пилотного проекта с ограниченным кругом партнеров. Для незапланированных визитов действуют прозрачные правила: обслуживание без записи возможно при наличии свободных окон.

Запуск в промышленную эксплуатацию уже принес измеримые результаты: доля подключенных клиентов достигла 60% и продолжает расти; водители получают вызов на ворота через SMS и мессенджеры, больше не ждут на улице; нагрузка на доки и персонал распределяется равномерно, пиковые нагрузки ушли в прошлое; всем участникам доступна актуальная информация о статусе бронирования; появилась объективная статистика по каждому контрагенту: своевременность прибытия, время обработки, нарушения.

«Благодаря ant TSM мы полностью перешли от ручного управления к цифровому процессу. Теперь мы видим четкий график, можем планировать ресурсы и оперативно реагировать на изменения. Наши водители больше не ожидают без четкого графика — они получают точное время и уведомления, а мы перестали тратить время на телефонные переговоры», — отметили в компании «Неохим».