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Успешная миграция на отечественное ПО: «Росморпорт» и «Диджитал Дизайн» завершили ключевой проект по импортозамещению

В рамках исполнения методических рекомендаций Минцифры России по переходу на российское программное обеспечение ФГУП «Росморпорт» совместно с ЗАО «Диджитал Дизайн» успешно реализовали масштабный проект по переводу Единой отраслевой системы электронного документооборота (ЕОСЭД) на отечественное ПО. Этот проект стал значимым шагом к обеспечению технологической независимости отраслевой системы электронного документооборота. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

Отраслевая система в едином цифровом контуре

ЕОСЭД, эксплуатируемая с 2018 г., является ядром цифровизации для большей части организаций морского и речного транспорта, подведомственных Росморречфлоту. Система, построенная на платформе Docsvision и системе документационного управления «Приоритет», формирует единое информационное пространство. Она объединяет более 40 предприятий и организаций, включая филиалы ФГУП «Росморпорт», Федеральное агентство морского и речного транспорта и его подведомственные структуры. Система устанавливает единые правила работы с документами: от юридически значимого электронного обмена до постановки поручений и сквозного контроля их исполнения.

«Для ФГУП «Росморпорт» главной целью импортозамещения ЕОСЭД было исключение любых рисков, связанных с зависимостью от зарубежных компонентов. Команда проекта как со стороны ФГУП «Росморпорт», так и со стороны ЗАО «Диджитал Дизайн» успешно выполнила миграцию без потери функциональности и снижения производительности решения. Сегодня система работает на полностью отечественном стеке, что гарантирует ее технологическую независимость», – сказал заместитель генерального директора ФГУП «Росморпорт» Сергей Симонов, курирующий вопросы информационных технологий и цифровой трансформации на предприятии.

Ключевые этапы и результаты миграции

Главной задачей проекта стала бесшовная миграция – замена технологического фундамента без остановки рабочих процессов и с сохранением привычной для более чем 2300 пользователей функциональности. Работы, проведенные на основании конкурсного договора, включали: миграцию базы данных: переход с Microsoft SQL на PostgreSQL; обновление серверной инфраструктуры: перевод на российские операционные системы; импортозамещение офисного редактора: в веб-клиенте системы был внедрен редактор на базе платформы «Р7-Офис», что позволило вносить правки в документы напрямую из браузера; адаптацию мобильных рабочих мест: для руководителей была обеспечена работа с документами и поручениями на планшетах Kvadra_T под управлением отечественной ОС «Аврора».

Миграция проходила в несколько этапов – от подготовки и настройки до финальных испытаний и ввода в промышленную эксплуатацию. На каждом этапе удавалось сохранять текущий уровень производительности решения.

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«Импортозамещение отраслевой системы документооборота – это задача, в которой особенно важно было сохранить баланс между технологическим обновлением и непрерывностью рабочих процессов. В проекте для ФГУП «Росморпорт» этот подход позволил адаптировать решение к работе на отечественном программном обеспечении, не меняя привычную логику работы пользователей, и сохранить возможности системы для ее дальнейшего развития», – отметил руководитель направления СДУ «Приоритет» ЗАО «Диджитал Дизайн» Сергей Дербенков.

После успешного завершения миграции ЗАО «Диджитал Дизайн» продолжает техническое сопровождение и развитие решения, обеспечивая его стабильную работу и соответствие будущим требованиям.

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