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Uplab внедрила K-Team HRM в PERX

Uplab внедрила HRM‑платформу K‑Team от ГК «Корус Консалтинг» в PERX. Компания получила единое цифровое пространство для сотрудников, в котором собрано все – от корпоративных сервисов и онбординга до обучения и магазина мерча. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

PERX – ИТ‑компания, которая разрабатывает веб‑ и мобильные решения для автобизнеса и дилерских сетей с 2013 г.

До запуска нового портала в компании уже использовали различные инструменты для HR-процессов и внутренних коммуникаций. Однако сотрудники переходили между несколькими сервисами, а часть процессов, связанных с адаптацией и кадровым сопровождением, требовала значительного объема ручной работы со стороны HR-команды.

PERX обратились к интегратору Uplab с целью выстроить общее цифровое пространство для сотрудников с удобной навигацией и объединить в одном интерфейсе все корпоративные сервисы. Фундаментом для проекта стали «Битрикс24» и HRM‑платформа K‑Team от ГК «Корус Консалтинг», которая дополняет функциональность «Битрикс24» и трансформирует его в технологичный корпоративный портал с персонализированным интерфейсом и полным набором инструментов для сотрудников, HR и руководителей.

Одной из ключевых задач, которую удалось решить, стала автоматизация онбординга. В предыдущем решении существовал единый шаблон адаптации: для каждого нового сотрудника HR вручную копировали задачи и дорабатывали сценарий под конкретную роль. Новый сценарный подход позволил объединить в одном процессе задачи, встречи, курсы, тесты и опросы, а также вовлечь в адаптацию руководителей и наставников без дополнительного контроля со стороны HR.

«Для удаленных команд первые месяцы работы особенно важны. Если сотрудник не понимает, где искать информацию и как устроены процессы компании, его адаптация затягивается. Хорошо выстроенный онбординг помогает быстрее вывести человека на продуктивность и одновременно снижает нагрузку на руководителей и HR», – сказал Александр Невинчаный, директор департамента K‑Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

На портале организовали единое пространство для обучения и развития сотрудников. Курсы используются как в процессе адаптации, так и для дальнейшего профессионального развития команды.

Также в компании обновили базу знаний: сотрудники могут создавать статьи и инструкции, а перед публикацией материалы проходят модерацию. Это помогает поддерживать актуальность контента и единые стандарты.

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В PERX внедрили систему нематериальной мотивации: сотрудники получают виртуальную валюту за полезные активности, например наставничество, выступления и публикацию материалов, и могут тратить ее в магазине корпоративного мерча.

В системе автоматизировали кадровые процессы: настроили отдельные сценарии для планирования отпусков, согласования отсутствий, оформления больничных. Теперь сотрудники видят остаток отпускных дней в личном кабинете, а руководители могут контролировать пересечения отпусков внутри команд.

Кроме того, реализовали единый механизм авторизации через SSO на базе Keycloak. Это упростило доступ для сотрудников и усилило контроль прав доступа.

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«Очень часто клиенты приходят с запросом внедрить конкретный инструмент: базу знаний, систему обучения или автоматизацию отпусков. Но в процессе анализа выясняется, что проблема находится уровнем выше. Людям нужен не еще один сервис, а объединенная среда, в которой удобно работать каждый день. Именно поэтому современные корпоративные порталы все чаще становятся полноценными цифровыми офисами, как, например, K‑Team HRM», – сказал Антон Аланов, ведущий эксперт по внедрениям Uplab.

«Мы получили единое цифровое пространство, которое решает сразу несколько задач: ускоряет адаптацию новичков, повышает вовлеченность команды, сохраняет и помогает передавать проектный опыт, автоматизирует кадровые процессы, сокращает объем ручной работы HR и создает комфортную среду для совместной работы. Вовлеченность сотрудников, определенно, выросла, а HR не тратят время на рутину и могут сосредоточиться на стратегии», – сказала Екатерина Савина, руководитель отдела персонала PERX.

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