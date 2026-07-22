CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Т1» и Luxms реализовали проект для группы «Газпром»

Оперативный анализ более 150 тыс. компаний способна проводить система «Сканер контрагентов», разработанная ИТ-холдингом и ГК Luxms. Использование сканера помогает наращивать базу надежных поставщиков, снижать риски для бизнеса и сокращать операционные затраты на закупки. Решение было протестировано и успешно масштабировано более чем в 60 компаниях группы «Газпром». Об этом CNews сообщил представители Luxms.

Внедрение «Сканера контрагентов» обеспечило формирование единой цифровой базы потенциальных контрагентов и поддержку принятия решений в производственно-хозяйственной деятельности группы «Газпром».

Технологический фундамент проекта — графовая платформа «Мирион» от ИТ-холдинга «Т1», которая используется для поиска и анализа связей между контрагентами. На его базе работают ETL/ELT-инструмент Luxms Data Boring и встроенный аналитический модуль Luxms BI. В результате, пользователи могут обращаться к различным реестрам в едином, унифицированном интерфейсе, что оптимизирует рабочий процесс. Система позволяет вести гибкий поиск поставщиков и инициировать общение с ними через автоматическую рассылку сообщений, в том числе приглашений к участию в закупках и предквалификации.

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом
Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом Цифровизация

«Для ИТ-холдинга «Т1» этот проект — пример того, как графовые технологии и BI решают прикладные задачи крупного бизнеса. В закупках особенно важно получить информацию не только по отдельному поставщику, но и проследить его связь с другими игроками рынка, увидеть динамику профиля каждого и оценить текущий уровень рисков. В этом проекте нам было важно сделать аналитику не отдельным инструментом, а частью ежедневной работы закупочной функции. Совместно с ГК Luxms мы создали решение, которое помогает компании оперировать аналитическими данными быстрее, подключать к этим платформам тысячи сотрудников, отвечающих за закупки, и предоставлять информацию в понятном им формате», – сказал Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Для нас ключевой задачей было сделать так, чтобы данные о контрагентах, рисках и связях были доступны в едином контуре и позволяли пользователям системы работать на опережение, снижая как операционные затраты, так и риски. Это напрямую влияет на экономический эффект – снижение становится не разовой оптимизацией, а нормой работы закупок. При этом мы изначально учитывали повышенные требования заказчика к безопасности. В результате удалось не только повысить качество закупочных решений, но и сделать сам процесс прозрачным, удобным и безопасным», — отметил Александр Вятчинин, операционный директор ГК Luxms.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2026» и «Импортозамещение года 2026»

Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо

Смарт-контракты: новый этап цифровизации или головная боль для бизнеса? Инфографика CNews

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Для российских бюджетников построят единый госсервис выдачи зарплат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще