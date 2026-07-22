«Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Федеральный ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте предзаказов на инновационную линейку складных смартфонов Samsung Galaxy Z восьмого поколения. Обновленная серия пополнилась устройством совершенно нового форм-фактора. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новое поколение включает три уникальные модели: бескомпромиссный Galaxy Z Fold8 Ultra для максимальной продуктивности, стильный Galaxy Z Flip8 для самовыражения, а также сбалансированный Galaxy Z Fold8, открывающий новые форматы эффективности в разных сценариях. Все новинки получили инновационные дисплеи с технологией Flex Titanium: сочетание пленки из титанового сплава и усиленной титановой пластины позволило сделать экраны тоньше и прочнее, а также сделать складку менее заметной даже после многократного складывания.

Galaxy Z Fold8 Ultra: Ультимативный флагман

Galaxy Z Fold8 Ultra стал самым тонким складным смартфоном в истории линейки Z Fold: его толщина в раскрытом виде составляет всего 4.1 мм при весе 215 граммов. Смартфон оснащен большим 8-дюймовым основным дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. За максимальную производительность отвечает процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 нм), а автономность поддерживается аккумулятором на 5000 мАч с супербыстрой зарядкой 45 Вт. Смартфон получил тройную основную камеру на 200 Мп.

Пресс-служба «Ситилинк» «Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

Galaxy Z Fold8: Идеальный баланс и легкость

Базовый Galaxy Z Fold8 стал самым легким устройством серии с весом всего в 201 грамм. Инженеры Samsung обновили форм-фактор: внешний экран с соотношением сторон 10:16 максимально удобен для общения и веб-серфинга, а основной 7.6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 4:3 даёт больше пространства для работы и игр. Смартфон работает на флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, питается от аккумулятора ёмкостью 4800 мАч и оснащен двойной основной камерой с разрешением 50 МП.

Galaxy Z Flip8: Изящный стиль и умный Flex-экран

Новый Galaxy Z Flip8 весит всего 180 граммов при толщине 6.1 мм — это самый легкий и тонкий Flip в истории бренда. Увеличенный внешний экран получил ультратонкие рамки размером 1.25 мм и стал еще удобнее для работы с приложениями. Модель работает на базе 10-ядерного процессора Exynos 2600.



