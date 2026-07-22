Под цифровым контролем: «Ростелеком» в Зауралье приступил к монтажу системы видеонаблюдения для единого дня голосования

«Ростелеком» начал установку камер видеонаблюдения на избирательных участках Курганской области. Цифровая инфраструктура провайдера призвана обеспечить прозрачность предстоящих выборов депутатов Государственной Думы, органов местного самоуправления, а также дополнительных выборов депутата Курганской областной Думы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу №1 — «Восточный». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специалисты компании установят более 600 IP-камер в помещениях для голосования. Помимо монтажа устройств, «Ростелеком» организует защищенные каналы передачи данных и обеспечит надежное хранение видеозаписей. Оборудование гарантирует непрерывную трансляцию процесса с высоким качеством картинки на специальный служебный портал. При этом система спроектирована со строгим соблюдением требований законодательства: точки установки камер регламентированы таким образом, чтобы в кадр попадали ящики для голосования, места хранения и выдачи бюллетеней, а также иные критичные для контроля объекты. При этом видеонаблюдение не нарушает тайну голосования избирателей: камеры направлены вне кабин для голосования, не фиксируют паспортные данные и отметки избирателей, сделанные в бюллетене. Бесперебойное питание видеоустройств гарантирует, что трансляция не прервется даже при внезапных проблемах с электроснабжением в здании.

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «После завершения установки камер мы проведем тестирование системы видеонаблюдения и переключим оборудование на круглосуточный режим работы, вплоть до окончания выборов и подсчета голосов. У компании наработан большой опыт реализации масштабных государственных проектов. Мы используем собственные защищенные высокоскоростные каналы связи и центры обработки данных».

Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября 2026 г Для членов избирательных комиссий и наблюдателей на специальном служебном портале будет доступна прямая трансляция.

Роман Скиндерев, председатель Избирательной комиссии Курганской области: «Подготовка к избирательной кампании идет в плановом порядке. Трансляция хода голосования и возможность последующего просмотра записей служат надежным технологическим инструментом, подтверждающим прозрачность выборов, наряду с открытостью и легитимностью избирательного процесса».

«Ростелеком» выступает технологическим партнером государства в организации видеонаблюдения на выборах с 2012 г. Надежность решений компании подтверждена на федеральном уровне: телеком-инфраструктура успешно выдерживает пиковые нагрузки и DDoS-атаки, что было неоднократно доказано во время проведения выборов Президента России и организации единого государственного экзамена.



