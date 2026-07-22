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«Парус электро» начало производство оборудования «интеллектуального контура» управления для АЭС

ООО «Парус электро» (входит в дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом») начало серийное производство технических средств «интеллектуального контура» - систем верхнего уровня управления атомными электростанциями и другими энергетическими и промышленными объектами. Оборудование предназначено для централизованного сбора, обработки и визуализации данных о ходе всех технологических процессов, также в него входят интерфейсы, через которые оперативный персонал взаимодействует с оборудованием и системами и управляет самим объектом. Об этом CNews сообщили представители АО «РАСУ».

В номенклатуру линейки вошли серверные и коммуникационные стойки, а также автоматизированные рабочие места операторов (АРМ). Продукция будет комплектоваться источниками бесперебойного питания собственного производства «Парус электро» и вычислительным оборудованием, изготавливаемым в контуре «Росатома» по конструкторской документации АО «Росатом Автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», дивизион «Автоматизированные системы управления и электротехника» госкорпорации «Росатом»). Это повышает уровень локализации решений для создания и функционирования «мозга» объектов, оборудование которого гарантирует надежную передачу критически важных данных между системами нижнего уровня и диспетчерскими пунктами.

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Развертывание производства «интеллектуального контура» стало развитием компетенций предприятия в атомной отрасли: ранее «Парус электро» освоило выпуск низковольтных комплектных устройств (НКУ) для АЭС, а теперь расширило экспертизу на системы верхнего уровня. Таким образом, компания формирует комплексную линейку оборудования, закрывающую потребности станции как в распределении энергии, так и в управлении технологическими процессами. Производственная линия нового цеха спроектирована по стандартам Производственной системы «Росатом» (ПСР), что позволяет гибко перенастраиваться под различные модификации оборудования без дополнительных капитальных затрат.

«Генеральная схема сооружения объектов электроэнергетики предъявляет повышенные требования к производственной и экономической эффективности. Мы отвечаем на эти вызовы через типизацию и увеличение доли собственных сил в производстве систем: результаты пилотной партии, изготовленной «Парус электро», продемонстрировали положительные эффекты в сокращении срока изготовления на 25% и снижении стоимости оборудования на 16%. Серийное производство стартовало, новая партия оборудования осенью этого года будет отгружена на полигон для прохождения необходимых испытаний перед использованием в проекте модернизации автоматизированной системы управления энергоблока №2 Калининской АЭС», – отметил генеральный директор АО «РАСУ» Андрей Бутко.

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