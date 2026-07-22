«Ланит» представила обновленную платформу корпоративных коммуникаций Phronesis

Компания «Ланит» объявила о новом этапе развития продукта Phronesis. Решение, которое первоначально создавалось как встроенный корпоративный мессенджер, трансформировалось в самостоятельную платформу корпоративных коммуникаций. Сегодня продукт развивается по направлениям «Phronesis.Мессенджер» и «Phronesis.Интеграция», объединяя безопасное взаимодействие сотрудников с интеграцией корпоративных информационных систем.

Развитие продукта стало ответом на растущую потребность компаний в едином цифровом пространстве для коммуникаций. Рабочее взаимодействие распределено между электронной почтой, внешними мессенджерами, корпоративными порталами и специализированными ИТ-системами. Это приводит к потере контекста, увеличению времени обработки запросов и снижению качества внутренних процессов.

Одним из первых проектов Phronesis стала интеграция с платформой корпоративного обучения Education Studio.LMS. До внедрения решения около 60% вопросов обучающихся обсуждались за пределами образовательной среды – в электронной почте и сторонних мессенджерах. Среднее время получения ответа составляло от одного до двух рабочих дней, а преподаватели регулярно сталкивались с повторяющимися вопросами и необходимостью искать информацию в разных каналах.

После внедрения Phronesis коммуникация была перенесена непосредственно в систему управления обучением Education Studio.LMS. Пользователи получили возможность задавать вопросы в контексте конкретного курса, урока или задания, а все обсуждения стали сохраняться внутри образовательной среды. В результате среднее время ответа преподавателей сократилось до 1–3 часов, уменьшилось количество повторных обращений, выросла активность пользователей в обсуждениях, а преподаватели смогли уделять больше времени методической работе вместо обработки однотипных запросов.

«Мы начинали с идеи встроенного корпоративного мессенджера, который помогал бы участникам обучения быстрее взаимодействовать друг с другом. Однако практика показала, что бизнесу необходим не просто инструмент обмена сообщениями, а единая коммуникационная среда, объединяющая сотрудников, процессы и корпоративные системы. Именно поэтому сегодня Phronesis развивается как самостоятельная платформа корпоративных коммуникаций», – отметил руководитель направления Phronesis в «Ланит» Виталий Фурлетов.

В настоящее время Phronesis развивается в двух направлениях.

«Phronesis.Мессенджер» предоставляет организациям защищенную среду для корпоративного общения, включая личные и групповые чаты, каналы, обмен файлами, аудио- и видеозвонки, ИИ-ботов, поиск, а также мобильные и настольные приложения.

Решение «Phronesis.Интеграция» предназначено для объединения корпоративных информационных систем. Оно позволяет интегрировать мессенджер с CRM, ERP, Help Desk, HRM, LMS, электронным документооборотом и другими корпоративными сервисами, превращая коммуникационную платформу в единый интерфейс взаимодействия сотрудников с цифровой инфраструктурой компании.

«Корпоративный мессенджер сегодня становится не отдельным приложением, а частью цифровой инфраструктуры организации. Сотрудник ожидает, что сможет получить информацию, согласовать документ, обратиться в поддержку или выполнить рабочую задачу через единый интерфейс. Именно поэтому мы развиваем Phronesis как интеграционную платформу, объединяющую коммуникации, корпоративные сервисы и данные», – сказала руководитель команды тестирования и сопровождения Phronesis Екатерина Боровнева.