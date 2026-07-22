CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

ГК Softline получила аккредитацию на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, сообщила о получении аккредитации на обновление «С-Терра Шлюз» до версии 5.0. Новый статус позволяет группе компаний самостоятельно обновлять аппаратные платформы и при необходимости вносить изменения в их исходную конфигурацию. Это избавляет от необходимости отправлять оборудование для проведения работ на площадке производителя, сокращая сроки внедрения для заказчиков.

«С-Терра Шлюз» – программно-аппаратный комплекс (ПАК) для обеспечения безопасности сетей связи любой топологии. Решение поддерживает неограниченное количество VPN-туннелей, обеспечивает криптографическую защиту и фильтрацию как транзитного трафика подсетей, так и трафика шлюза в роли межсетевого экрана. Продукты «С-Терра» сертифицированы ФСБ России и ФСТЭК России.

В рамках нового этапа партнерства группа компаний возьмет на себя полный цикл работ, включая проектирование сетевой защиты, поставку обновлений и консалтинг по информационной безопасности.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Аккредитация на обновление «С-Терра Шлюз» – закономерный этап развития нашего направления кибербезопасности. Мы видим растущий спрос на отечественные сертифицированные решения и готовы предложить заказчикам не только технологии, но и качественное сервисное сопровождение. Клиенты могут оперативно обновлять инфраструктуру и быть уверены в результате: каждый этап контролируется экспертами, а защита работает непрерывно и предсказуемо», – сказала Ирина Селявкина, менеджер по развитию бизнеса, ЦК «Сетевая безопасность» ГК Softline.

«Мы рады расширению сотрудничества с ГК Softline. Компетенции группы компаний в области внедрения и обновления решений «С-Терра» позволяют нам масштабировать присутствие на рынке и обеспечивать высокий уровень сервиса для совместных заказчиков», – сказал Алексей Трофимов, руководитель группы развития партнерского канала продаж «С-Терра СиЭсПи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

От «темных данных» до автономных заводов: главные промышленные кейсы на CNews Forum Кейсы 2026

Россияне нашли опасную замену заблокированному мобильному и дорогому домашнему интернету. Платить за нее не надо

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

Вера Машкова, Softline: ИИ не заменяет людей, а меняет их роль

Для российских бюджетников построят единый госсервис выдачи зарплат

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще