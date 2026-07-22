«Экспресс 42» запускает новые консалтинговые направления

Компания «Экспресс 42», бизнес-юнит компании «Флант», объявила о расширении портфеля консалтинговых сервисов двумя новыми продуктами. Новые направления помогают крупным компаниям переводить ИТ-ландшафт на импортонезависимый стек и выстраивать прогнозируемый жизненный цикл поставки программного обеспечения (SDLC).

Изменение рыночных условий заставляет компании пересматривать подходы к управлению цифровыми активами. Сегодня российские ИТ-команды совмещают ускорение релизного цикла с масштабной миграцией с решений зарубежных вендоров и с перестройкой архитектуры. Адаптация к этим условиям без глубокого реинжиниринга процессов приводит к росту числа инцидентов, увеличению затрат на инфраструктуру и потере управляемости.

Для решения этих вызовов инженеры «Экспресс 42» сформировали комплексный подход на основе объективных метрик, интегрирующий архитектуру, процессы и эксплуатацию.

Первая услуга — стратегия достижения цифрового суверенитета и операционной устойчивости — обеспечивает непрерывность бизнеса при внутренних сбоях и внешних ограничениях. Проект включает аудит текущей архитектуры (AS-IS) для выявления точек отказа и технологических зависимостей от зарубежного ПО. Эксперты оценивают зрелость процессов управления инцидентами и SRE-практик по показателям доступности систем и среднего времени восстановления (MTTR).

По итогам аудита заказчик получает реестр рисков, целевую модель суверенной ИТ-архитектуры (TO-BE), регламенты катастрофоустойчивости и план замещения компонентов. Дорожная карта трансформации снижает зависимость от зарубежных вендоров и гарантирует восстанавливаемость систем при программных сбоях.

Вторая услуга — стратегия развития цифрового производства — направлена на масштабирование ИТ-команд и устранение задержек в процессах поставки. Эксперты «Экспресс 42» анализируют организационную модель, инструменты и контуры управления. На основе этих данных формируется методология сквозного ИТ-производства с регламентами планирования, правилами управления релизами и системой метрик.

Итоговый пакет документов содержит целевую архитектуру инструментов разработки, требования к интеграциям и модель контроля эффективности. Реализация стратегии сокращает Time to Market, снижает стоимость владения (TCO) и делает предсказуемыми сроки вывода функций в эксплуатацию.

«Рост сложности систем и миграция на новый стек часто ведут к потере контроля над сроками и качеством. Мы переводим работу с надежностью и скоростью поставки на язык измеримых метрик. Это позволяет организациям сохранить управляемость процессами и гарантировать устойчивость бизнеса в период глобальной технологической трансформации», — отметил Артём Гениев, руководитель бизнес-юнита «Экспресс 42».