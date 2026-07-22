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Бизнесу стала доступна одна из самых мощных русскоязычных моделей GigaChat 3.5 Ultra

Cloud.ru открыл коммерческий доступ к отечественной большой языковой модели GigaChat 3.5 Ultra. Модель уже доступна пользователям Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models и позволяет создавать ИИ-приложения без самостоятельного развертывания и обслуживания вычислительной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

GigaChat 3.5 Ultra подходит для разработки ИИ-ассистентов, работы с кодом, анализа документов и финансовых расчетов. Модель подключается по OpenAI-совместимому API, поэтому ее можно быстро интегрировать в существующие приложения. Стоимость использования составляет 96 руб. за 1 млн входных токенов и 289 руб. за 1 млн выходных токенов.

Вся информация обрабатывается в соответствии с требованиями законодательства России, а инфраструктура Cloud.ru соответствует требованиям для государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры. Для защиты чувствительных данных в Foundation Models используется инструмент Guardrails Filter, что позволяет применять модель в корпоративных сценариях с повышенными требованиями к безопасности.

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«Сегодня компаниям важно не только получить доступ к новой языковой модели, но и быстро проверить ее в реальных бизнес-сценариях. Мы последовательно расширяем каталог Evolution Foundation Models наиболее востребованными российскими и мировыми моделями, чтобы пользователи могли выбирать оптимальное решение для своих задач, не инвестируя в собственную инфраструктуру и сохраняя необходимый уровень безопасности», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Благодаря разработанной командой GigaChat новой отечественной архитектуре с технологией линейного внимания, GigaChat 3.5 Ultra обеспечивает сопоставимое качество при меньших вычислительных затратах.

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