CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Setl Group расширяет линейку отечественного ПО для проектирования

Девелопер Setl Group и компания «Кредо Диалог» заключили соглашение о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества девелопер внедряет отечественную программу для комплексного проектирования инфраструктурных объектов — «ТИМ Кредо Проектирование».

Система, разработанная компанией «Кредо Диалог» позволяет выполнять привязку объекта к местности и разрабатывать генеральный план, а также проектировать наружные коммуникации, планировать благоустройство территорий и моделировать улично-дорожную инфраструктуру. «Кредо Диалог» будет сопровождать проект на всех этапах, обеспечивая обучение специалистов холдинга, техническую поддержку и адаптацию ПО под задачи девелопера, а также интеграцию с ведущими учебными заведениями, формирующих резерв кадров для строительной отрасли.

Первым ключевым результатом совместной работы станет пилотный проект — разработка комплекта проектной и рабочей документации, а также подготовка необходимых библиотек элементов генерального плана и моделирование цифровой информационной модели местности нового участка застройки жилого комплекса «Город Звёзд» в Новосаратовке на территории Ленобласти.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Внедрение программы «ТИМ Кредо Проектирование» позволит повысить эффект от использования исходных данных полученных при изысканиях, точность передаваемых данных для анализа элементов проекта и формирования бюджета, оптимизировать сроки разработки генеральных планов и проверку передаваемой документации, а также добиться большего эффекта при взаимодействии между проектировщиками, инженерами службы технического заказчика и строителями за счёт единой цифровой среды и усилить контроль над реализацией и приёмкой проекта на всех стадиях.

«Наше партнёрство с «Кредо Диалог» — логичное продолжение стратегии Setl Group по внедрению отечественных цифровых решений. Мы уверены, что совместная работа позволит вывести качество проектирования на новый уровень», — сказал Павел Сугак, руководитель архитектурного бюро Setl Group.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще