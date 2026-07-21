Новый продукт PointCloudVault: серверное решение для хранения больших данных 3D-сканирования

Компания «Нанософт», российский разработчик САПР/ТИМ-решений, объяила о выходе нового программного продукта для хранения и визуализации данных 3D-сканирования – PointCloudVault.

Сегодня проектные и строительные компании сталкиваются с серьезным вызовом: объем данных лазерного сканирования достигает десятков и сотен гигабайт, их передача между отделами занимает многие часы, а работа с «тяжелыми» облаками точек часто приводит к сбоям в локальных сетях и, как следствие, к простоям. Отсутствие единого корпоративного хранилища разобщает команды, замедляет принятие решений и увеличивает риск потери актуальных версий данных.

PointCloudVault – серверное решение для создания корпоративной инфраструктуры хранения данных лазерного 3D-сканирования. Продукт предназначен для проектных и изыскательских компаний, предприятий промышленности и строительства, а также других организаций, которым необходимо надежное и масштабируемое хранилище больших массивов данных.

Вместо разрозненных папок и дублирующих друг друга файлов – централизованное хранилище с управлением версиями. Пользователи всегда работают с актуальными облаками точек, исключая ошибки из-за устаревших данных. Доступ к информации гибко настраивается под роли сотрудников – в том числе через веб-браузер без установки дополнительного ПО.

Архитектура PointCloudVault обеспечивает загрузку и визуализацию массивных облаков точек непосредственно с сервера. Это позволяет быстрее получать доступ к информации и организовать бесперебойное совместное использование данных всеми участниками проекта.

Решение масштабируется линейно: наращивание дискового пространства и вычислительных мощностей осуществляется по мере накопления данных, без остановки работы или изменения архитектуры. PointCloudVault растет вместе с проектами.

Продукт разработан для российских операционных систем «Альт», AlterOS, Astra Linux, «Роса Хром» и «Ред ОС». Не требуются виртуализация, эмуляторы или дополнительные среды выполнения – используйте существующее оборудование.

«Мы слышим от заказчиков одну и ту же историю: участники проектных команд дольше ждут загрузки облаков точек, чем работают с ними. PointCloudVault – это возможность не ждать, а приступить к решению задач. Мы убрали технические барьеры, чтобы команды могли сосредоточиться на содержании, а не на инфраструктуре», – сказала Светлана Пархолуп, руководитель отдела продуктов землеустройства, изысканий и генплана компании «Нанософт».

«Мы работаем с масштабными объектами – от сотен до тысяч гектаров поверхности, и в результате сканирования получаются облака в несколько миллиардов точек. Мы ждали выхода такого хранилища, которое значительно расширяет возможности работы nanoCAD Облака точек. Теперь с его помощью можно загружать и обрабатывать необходимые нам массивы данных в полном объеме, без необходимости дробления проектов и без ограничений по производительности. Это реальная экономия времени и ресурсов на каждом этапе работ», – отметил Рудольф Балашов, ведущий специалист группы информационных систем «Мечел-Инжиниринг».