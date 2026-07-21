НГУ и AIRI создадут совместную учебно-научную лабораторию индустриального искусственного интеллекта

Новосибирский государственный университет и Институт AIRI подписали соглашение о создании совместной лаборатории индустриального искусственного интеллекта. Новое подразделение будет развиваться на базе Института интеллектуальной робототехники НГУ и заниматься разработкой систем прогнозирования отказов оборудования, интеллектуального управления группами роботов, генеративных моделей для задач физики, биомедицины и астрономии. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«В качестве партнера выбрали AIRI, поскольку на сегодня он является институтом, ориентированным исключительно на искусственный интеллект. Также важный момент заключается в том, что AIRI предлагает перспективные и актуальные темы для исследований и разработок и предоставляет кураторов, а также обеспечивает доступ к облачным ресурсам», — сказал руководитель лаборатории Игорь Солодов.

В лаборатории будет восемь штатных сотрудников: пятеро представляют AIRI, трое — НГУ, также к реализации проектов будут привлекаться студенты — до 20-30 человек, обучающиеся на новой программе бакалавриата НГУ «Прикладной искусственный интеллект», которая стартовала в НГУ в 2025 г. в рамках федерального проекта подготовки высококвалифицированных специалистов топ-ИИ. Для размещения рабочих мест будет использоваться пространство Института систем информатики им. А. П. Ершова, с которым AIRI подписал соглашение о сотрудничестве еще в 2025 г.

«Для нас создание совместной лаборатории в НГУ — закономерный шаг. У нас уже есть успешный опыт развития совместных лабораторий с ведущими российскими вузами, и эта модель доказала свою эффективность: она позволяет объединить фундаментальную науку, инженерные компетенции и реальные индустриальные задачи. НГУ — безусловный лидер научно-образовательной экосистемы Сибири и один из сильнейших исследовательских университетов страны, и мы рады начать совместную работу», — отметил Иван Оселедец, генеральный директор института AIRI.

В первый год работы лаборатории планируется набрать группу студентов НГУ и сформировать исследовательские команды по пяти ключевым направлениям лаборатории: интеллектуальная диагностика промышленного оборудования, физически-информированные модели, генеративный ИИ для науки и медицины, многоагентные системы управления роевой робототехникой и анализ промышленных данных. За каждой командой будет закреплен научный руководитель и ментор из AIRI, имеющий опыт реализации прикладных ИИ-проектов.

«Для нас большая честь сотрудничать с AIRI — передовым российским институтом в области ИИ. Совместная лаборатория с AIRI — это еще один шаг в сторону подготовки востребованных специалистов, которые будут изучать технологии ИИ через решение практических задач индустриальных партнеров. На уровне студентов работа в лаборатории — возможность включиться в проекты, решающие задачи разных отраслей, уже с первых курсов. При кураторстве экспертов AIRI будет организовано выполнение курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ на базе проектов лаборатории, а также стажировки в рамках совместных исследований», — сказал Алексей Окунев, директор Института интеллектуальной робототехники НГУ.

В ходе совместной работы планируется проводить научные семинары, открытые лекции и мастер-классы с участием исследователей AIRI; выполнять подготовку научных публикаций в ведущих мировых журналах и на конференциях по искусственному интеллекту (NeurIPS, ICML, ICLR и других); участвовать в создании открытых наборов данных и бенчмарков, востребованных исследовательским сообществом; реализовывать совместные проекты с промышленными и научными организациями, ориентированные на практическое внедрение разработок.

К концу первого года планируется создать программные прототипы, а к концу третьего — работающие прототипы технологий, например, систем прогнозирования отказов оборудования, интеллектуального управления группами роботов, генеративных моделей для задач физики, биомедицины и астрономии, готовых к пилотной апробации на предприятиях-партнерах.

Среди потенциальных партнеров лаборатории — предприятия нефтегазовой, энергетической, металлургической, химической, машиностроительной и горнодобывающей отраслей; производители аккумуляторов, систем накопления энергии и компании, занимающиеся электрохимическими технологиями; разработчики робототехнических комплексов, автономного транспорта, логистических систем и беспилотных решений; медицинские организации, биотехнологические компании и научные институты; российские и международные исследовательские лаборатории и ИТ-компании.

Финансирование будет строиться по принципу проектного: сначала ищется партнер, под конкретную задачу формируется команда с участием научных сотрудников, экспертов и студентов лаборатории; далее выполняется проект, по результатам которого разработка внедряется в реальный производственный процесс.

«Деятельность совместной лаборатории прежде всего будет способствовать повышению уровня новосибирских научных руководителей, а также позволит привлечь дополнительное финансирование в университет благодаря реализации серьезных проектов, поддерживаемых партнерами. Для НГУ это возможность решать задачи мирового уровня и укрепить свой статус как ведущего российского университетского центра компетенций в области искусственного интеллекта, объединяющего образование, фундаментальные исследования и решение практических задач предприятий», — сказал Игорь Солодов.