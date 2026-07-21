Компания «Штурм» завершила проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе «1С:ERP»

Компания «Штурм» завершила масштабный проект ИТ-трансформации по созданию единой информационной системы на базе программного продукта «1С:ERP». Об этом CNews сообщил представитель компании «Рациональ», подрядчик проекта. В ходе внедрения был организован реинжиниринг и оптимизация бизнес-процессов, автоматизированы ключевые рабочие места и расширены функциональные и интеграционные возможности системы «1С:ERP», «1С:WMS».

Переход с разнородных систем в единый ИТ-ландшафт обеспечил, в том числе рост прибыли, сокращение трудозатрат, ускорение обработки заказов, ускорение получения управленческой и регламентированной отчетности, снижение объемов материальных запасов, рост оборачиваемости складских запасов, сокращение сроков исполнения заказов/оказания услуг.

До внедрения компания использовала несколько разнородных систем: «1С:Управление торговлей» 11 редакции, «1С:Бухгалтерию 8» , «1С:Зарплату и управление персоналом 8 Корп», «1С:Документооборот» и решения на платформе 7.7, и это вызывало определенные проблемы.

Проект реализован классическим методом управления с применением гибких подходов на отдельных этапах работ.

В качестве целевой платформы программы ИТ-трансформации была выбрана платформа «1С:Предприятие 8», являющаяся наиболее технологичным, поддерживаемым и распространенным на российском ИТ-рынке решением. Архитектура решения построена на базе «1С: ERP Управление предприятием 2». Доступ к программе осуществляется посредством тонкого клиента.

«Наша команда организовала код-ревью, так как данный технический процесс на крупных проектах напрямую влияет на успешный запуск системы. С помощью него мы повысили качество и читаемость кода, организовали поиск и устранение ошибок на ранних стадиях, соблюдение стандартов разработки и сокращение технического долга, повысили безопасность системы, оптимизировали архитектуру и увеличили производительность системы, – сказал Никита Севрюков, руководитель отдела разработки со стороны заказчика. – Для написания кода использовали «1С:Напарник». Качество кода контролировалось с помощью Sonar Qube, для хранения изменений и доработок использовали Git Repository, для мониторинга стабильности работы системы– Grafana».

Масштаб проекта: 19 филиалов, 455 АРМ, высокая степень интеграции.

Внедрены программные продукты: «1С:ERP Управление предприятием» и «1С:WMS Логистика. Управление складом».

В проекте реализованы 23 интеграции с другими системами: по результатам внедрения «1С:ERP», «1С:WMS Логистика» компания зафиксировала рост прибыли на 7%. Трудозатраты в подразделениях сократились на 15% Заказы обрабатываются на 17% быстрее.