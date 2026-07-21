IBS провела для «Ленты» нагрузочное тестирование ITSM-системы

Группа компаний IBS в сжатые сроки выполнила два цикла нагрузочного тестирования ITSM-системы сети гипермаркетов «Лента» и дала рекомендации по устранению выявленных узких мест. Об этом CNews сообщили представители IBS.

«Группа Лента» — многоформатный продуктовый и FMCG-ретейлер, сеть гипермаркетов. Компания обратилась к IBS, чтобы провести нагрузочное тестирование внедряемой системы для автоматизации внутренних ИT-процессов.

Первый цикл нагрузочного тестирования стартовал в 2025 г. и требовал быстрой реализации, поскольку решение уже готовилось к запуску в опытно-промышленную эксплуатацию. Перед командой IBS стояла задача оценить производительность ITSM-решения и выявить его возможные ограничения. После получения доступов к системе и ресурсам специалисты провели сбор информации и статистики. С учетом собранных данных был разработан профиль нагрузки, подготовлены нагрузочные сценарии, а также развернуты генераторы нагрузки.

Нагрузочное тестирование проводилось в две итерации. Первый запуск тестов выявил нехватку системных ресурсов и сложности с распределением нагрузки между двумя виртуальными машинами. Для решения этих проблем ИТ-специалисты «Ленты» внесли изменения в настройки используемой платформы, отвечающей за потоковую обработку данных, и увеличили объем аппаратных мощностей на виртуальных машинах. Повторные тесты дополнительно выявили накопление очереди на обработку обращений.

Команда IBS представила отчет о проведенном тестировании и предложения по устранению найденных ошибок. Работы были выполнены в течение одного месяца.

Мария Ковригина, директор проектов IBS: «Из-за скорого старта опытно-промышленной эксплуатации у проекта был жесткий дедлайн, но команда успешно справилась с поставленными задачами. Проанализировав полученные результаты, мы рекомендовали развернуть мониторинг транспортных систем и баз данных, а также увеличить объем аппаратных средств. Кроме того, предложили алгоритм проведения следующих нагрузочных тестов и дали рекомендации по отслеживанию конкретных узких мест системы».

Основными факторами, которые привели к запуску второго цикла нагрузочного тестирования, стали: работы по миграции системы SimpleOne с облачной инфраструктуры на локальный сервер; переход с операционной системы Windows на Linux; проверка способности системы выдерживать масштабирование при растущем числе бизнес-пользователей.

Тестирование продемонстрировало трехкратный запас производительности по сравнению с целевой нагрузкой. Длительные испытания не выявили деградации производительности, что подтвердило надежность системы. Это позволило команде Lenta tech (ИТ-бренд «Группы Лента») с уверенностью продолжить развитие функциональных возможностей решения, а также не беспокоиться о его масштабировании.

«ITSM-платформа играет ключевую роль в повышении качества ИТ-услуг и управлении инцидентами внутри компании. Для того чтобы она могла эффективно выполнять эти задачи, крайне важно, чтобы система работала надежно и справлялась с высокой нагрузкой. Поэтому качественное нагрузочное тестирование имеет решающее значение. Команда IBS провела полномасштабные тесты в сжатые сроки, что позволило обеспечить надежность системы», — отметила Светлана Никитина, руководитель центра компетенций тестирования Lenta tech.