CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Более 500 тыс. пользователей «Госуслуг» получили напоминания о поверке счетчиков воды

Пользователи «Госуслуг» начали получать уведомления о приближении срока поверки счетчиков воды. С мая по июль 2026 г. сервис направил более 500 тыс. таких уведомлений. Об этом CNews сообщили представители Минстроя России.

Сообщения автоматически появляются в личном кабинете на портале «Госуслуг» и дополнительно приходят на электронную почту пользователя.

В уведомлении содержится информация о приборе учета, сроке поверки и ссылка для перехода в приложение «Госуслуги Дом», где можно оформить заявку на поверку или сообщить об ошибке в данных счетчика.

Напоминания формируются автоматически на основании данных ГИС ЖКХ и направляются, когда собственнику необходимо запланировать поверку.

Поверка необходима для подтверждения корректной работы счетчика. Если срок поверки истек, показания прибора могут перестать учитываться, а плата за воду начнет начисляться по нормативу. Обычно такой расчет выше фактического потребления, поэтому просрочка может привести к увеличению расходов на ЖКУ.

Оставить заявку на поверку пользователь может в приложении «Госуслуги Дом». В сервисе можно выбрать прибор учета, ознакомиться со стоимостью услуги и направить заявку в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После подтверждения заявки останется согласовать удобное время визита специалиста.

Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК
Зачем бизнес собирает ИТ-инфраструктуру в готовые ПАК Цифровизация

«Совместно с Минцифры России запущен сервис уведомлений на портале «Госуслуг» о необходимости поверки приборов учета. Новый механизм позволит собственникам своевременно получать напоминания через ЕПГУ, не пропускать сроки поверки и избежать начислений по среднему или нормативу вместо начислений по показаниям приборов учета», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Константин Михайлик.

«В последние годы появились мошеннические схемы, связанные с поверкой приборов учета. Злоумышленники представляются сотрудниками коммунальных или энергосбытовых организаций, сообщают гражданам о якобы предстоящем визите мастера для замены или поверки счетчика и под различными предлогами пытаются получить коды подтверждения от «Госуслуг». Новый сервис создает понятный ориентир: если подошел срок поверки счетчика, пользователь получит официальное уведомление на «Госуслугах» с возможностью заказа услуги в аккредитованной лаборатории в приложении «Госуслуги Дом». Это поможет отличить официальную информацию от действий мошенников, а также снизит риск обращения в организации, не имеющие аккредитации на проведение поверки», – сказал заместитель генерального директора АО «Оператор информационной системы» Александр Кондеев.

«Поверка – это не формальность, а подтверждение того, что счетчик воды работает корректно. Со временем прибор может начать показывать неточные данные, поэтому важно своевременно проходить поверку. Это позволяет избежать лишних расходов и сохранить расчет платы по фактическому потреблению», — сказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

В главном российском разработчике СУБД увольнения. «Могут сократить до 30% штата»

ИИ-трансформация BPM-систем: что происходит в 2026 году

Российский ИИ будет точно контролировать сахар в крови при диабете у женщин

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры

Новый премьер-министр Великобритании отменил внедрение «цифрового паспорта»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip 2 S: блестящая альтернатива привычным TWS наушникам

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще