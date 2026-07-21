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Bell Integrator FabricaONE.AI модернизировала ИТ-инфраструктуру среды разработки в одном из российских ритейлеров

Компания Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) завершила проект по модернизации платформы разработки для одной из торговых сетей России. Обновленная инфраструктура обеспечила стабильную работу систем, от которых зависит выпуск новых версий программного обеспечения, и создала условия для бесперебойной работы сотен разработчиков. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До начала проекта ИТ-инфраструктура среды разработки заказчика сталкивалась с частыми сбоями. Проблемы в системах сборки, хранения артефактов и управления доступом замедляли выход новых продуктов на рынок и снижали эффективность команд разработки. Руководство компании приняло решение пересмотреть стратегию использования этих критически важных инструментов и перейти на предсказуемую и отказоустойчивую платформу.

Специалисты Bell Integrator провели аудит архитектуры и оптимизировали использование вычислительных ресурсов. Ключевые изменения затронули три направления.

Система мониторинга ошибок (Sentry): вместо устаревшей версии развернут новый высокопроизводительный кластер системы, который позволяет разработчикам быстрее обнаруживать и исправлять дефекты в коде. Разработан поэтапный план переезда на новую систему без остановки рабочих процессов.

Система управления секретами и доступом (Vault): инициирован переход на открытое решение OpenBao. Уже запущено тестовое окружение, ведется подготовка к промышленной эксплуатации.

Хранилище артефактов (Artifactory/Jfrog): проведена стабилизация текущей системы, а для работы с контейнерами Docker внедрено решение Harbor — это устранило «узкие места» в процессах сборки.

При выборе технологий приоритет отдавался открытым (Open Source) решениям, доступным на российском рынке. Такой подход позволяет заказчику формировать ИТ-ландшафт, независимый от зарубежных вендоров и политической конъюнктуры. Для ускорения реализации проекта команда Bell Integrator использовала собственные сценарии автоматизации и подход Infrastructure as Code. Это позволило развертывать идентичные тестовые среды за минуты, а не дни, и минимизировать влияние человеческого фактора.

Бизнес-результаты для заказчика

Повышение стабильности: сокращение количества сбоев в критичных системах разработки, что обеспечивает непрерывность работы команд.

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Ускорение выхода продуктов на рынок: более быстрая сборка, тестирование и выпуск новых функций за счет оптимизированных пайплайнов.

Снижение операционных рисков: переход на открытые технологии уменьшает зависимость от внешних поставщиков и лицензионных ограничений.

Масштабируемость инфраструктуры: новая архитектура позволяет оперативно подключать дополнительные ресурсы по мере роста числа разработчиков и проектов.

Экономия времени и ресурсов: автоматизация развертывания окружений сокращает затраты на поддержку и администрирование.

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После завершения проекта ИТ-команда заказчика может фокусироваться на создании ценных функций для клиентов, а не на устранении технических сбоев. Обновленная платформа закладывает основу для дальнейшего роста цифровой зрелости компании и повышения ее конкурентоспособности на рынке ритейла.

«В ритейле скорость вывода новых цифровых сервисов напрямую определяет рыночную позицию, и наша задача заключалась в том, чтобы убрать технические барьеры между идеей и ее реализацией. Мы выстроили среду, где каждый компонент работает предсказуемо, а архитектура остается гибкой и полностью контролируемой заказчиком вне зависимости от внешних ограничений. Инженеры больше не тратят ресурсы на поддержку устаревших систем и аварийное восстановление, а сосредотачиваются на разработке функций, которые действительно важны для клиентов и операционных процессов торговой сети», — отметил Сергей Головашов, руководитель центра компетенций Bell Integrator FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline).

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