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В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С»

Команда Efsol представила обновление в Metrika42дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, используемого для работы информационных баз «». Новая функция упрощает диагностику инфраструктуры, сокращает время поиска потенциальных причин замедлений и позволяет заранее выявлять настройки, способные повлиять на стабильность корпоративных систем. Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

Metrika42система мониторинга производительности и доступности «». Решение собирает метрики серверов, приложений «1С» и СУБД, отслеживает ошибки и помогает выявлять причины проблем с производительностью. Для подключения клиенты устанавливают агенты-сборщики в своей инфраструктуре, а результаты мониторинга получают в личном кабинете с графическими дашбордами.

Новый дашборд объединяет в одном интерфейсе настройки экземпляра SQL Server, параметры информационных баз, конфигурацию TempDB и сведения о доступных ресурсах сервера. Ранее специалистам приходилось отдельно получать эти данные из системных представлений СУБД и вручную сопоставлять результаты. Теперь ключевая информация доступна централизованно, что ускоряет первичную диагностику и помогает быстрее перейти от обнаружения отклонения к его устранению.

Система показывает настроенные и фактически действующие значения важных параметров SQL Server. Это позволяет выявлять ситуации, когда изменение конфигурации было задано, но ещё не вступило в силу. Специалист может определить, является ли параметр динамическим и требуется ли перезапуск экземпляра SQL Server. Такой контроль снижает риск ошибок при сопровождении инфраструктуры, когда команда считает новые настройки применёнными, хотя СУБД продолжает работать с прежними значениями.

В дашборде также можно контролировать параметры управления памятью, параллельным выполнением запросов, соединениями и резервным копированием. Для ИТ-директора это означает более прозрачный контроль критичной инфраструктуры «1С» и снижение зависимости от ручных проверок отдельных специалистов.

Отдельное внимание уделено настройкам информационных баз. Metrika42 отображает статус RCSI, состояние автоматического создания и обновления статистики, модель восстановления и способ проверки страниц базы данных. Эти параметры могут влиять на количество блокировок, выбор планов выполнения запросов, восстановление данных и общую производительность системы. Централизованный контроль помогает учитывать конфигурацию СУБД при расследовании замедлений и принимать профилактические меры до того, как проблема станет заметна пользователям.

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Новый дашборд показывает размеры файлов TempDB, их типы и параметры автоматического расширения. Это позволяет оценивать равномерность конфигурации и находить настройки, которые могут привести к дополнительной нагрузке на дисковую подсистему или замедлению операций SQL Server. Вместо проверки TempDB уже после появления жалоб команда сопровождения может включить эти параметры в регулярный мониторинг.

Кроме того, пользователям доступны сведения о количестве логических процессоров, объёме физической памяти, памяти, выделенной SQL Server, и целевом объёме памяти. Дашборд также показывает время последнего перезапуска экземпляра. Эти данные помогают быстрее восстановить контекст инцидента, сопоставить конфигурацию с доступными ресурсами и определить, могло ли изменение поведения системы быть связано с перезапуском СУБД.

«Для бесперебойной работы «1С» недостаточно контролировать только текущую нагрузку. Важно понимать, в каких условиях работает СУБД и какие настройки фактически применены. Новый дашборд делает конфигурацию SQL Server прозрачнее и помогает ИТ-командам переходить от реактивного устранения проблем к профилактическому управлению производительностью», — отметил Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

Новая функция расширяет возможности Metrika42 по комплексному мониторингу инфраструктуры «1С». Пользователи могут анализировать не только загрузку серверов и показатели производительности, но и параметры SQL Server, которые формируют условия работы информационных баз. В дашборде объединены настройки экземпляра и баз данных, параметры TempDB, ресурсы сервера и информация о последнем перезапуске.

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