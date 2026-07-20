«ТехВилл» перенесла данные сотрудников между организациями «Яндекс 360» с помощью ROC Backup и K2 Cloud

Продукт резервного копирования ROC Backup, включенный в реестр российского ПО, позволил реализовать нетиповой сценарий корпоративной миграции данных в сжатые сроки. Об этом CNews сообщил представитель K2 Cloud.

«ТехВилл», ИТ-компания «ВкусВилл», в ходе корпоративной реструктуризации столкнулась с нестандартной ИТ-задачей: перенести данные 450 сотрудников между двумя организациями «Яндекс 360». Поскольку платформа не располагает штатным механизмом для переноса данных между организациями с разными идентификаторами OrgID, задачу реализовали с помощью ROC Backup, развернутого в «K2 Облаке».

Дополнительную сложность создавали жесткие сроки. Переключение домена было запланировано на конкретную дату, и весь финальный этап переноса требовалось завершить в нерабочее время, чтобы в понедельник сотрудники вернулись к работе без каких-либо перебоев.

Для реализации проекта был выбран ROC Backup —- единственный на сегодня продукт в реестре российского ПО, поддерживающий экспорт и импорт данных сервисов «Яндекс 360». Несмотря на то, что основная функция продукта — резервное копирование почты, файлового диска и календарей, встроенные инструменты работы с данными позволили использовать его как инструмент миграции. ROC Backup развернули в «K2 Облаке», создали резервные копии данных сотрудников, после чего восстановили их в учетные записи целевой организации.

Финальный этап, в ходе которого выполнены переключение домена, переконфигурация корпоративного ПО и перенос данных, накопившихся за период основной миграции, был проведен в нерабочее время. Это позволило исключить влияние на работу сотрудников и обеспечить бесшовный переход.

«Важно было реализовать проект в максимально короткие сроки. Сама миграция включала в себя почты, диски с ролевой моделью доступа к общим файлам и календари сотрудников, имеющие разовые и повторяющиеся, внутренние и внешние встречи. Все это требовало тонкой конфигурации и согласованности процесса, с чем коллеги нам и помогли», — отметил Илья Вазем, руководитель направления эксплуатации «ТехВилл».

Всего в рамках проекта было перенесено более 9 ТБ корпоративных данных. После завершения миграции резервные копии сохранились в «K2 Облаке». При необходимости любые данные можно восстановить по запросу. Подобная потребность в переносе данных между организациями возникает у компаний при слияниях, поглощениях, корпоративной реструктуризации и смене доменов. ROC Backup в связке с «K2 Облаком» позволяет решать такие задачи без потери данных и с минимальным воздействием на работу сотрудников.

«Использование инструмента резервного копирования для задач миграции — нестандартный, но эффективный подход, который был реализован благодаря функциональным возможностям ROC Backup. Именно накопленная экспертиза в работе с данными «Яндекс 360» позволяет нам браться за проекты, для которых на рынке нет готовых решений», — отметила Надежда Гришина, менеджер продукта ROC Backup K2 Cloud.