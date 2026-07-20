Обновленная версия «Биржи смен» от Verme поможет работодателям реализовать требования регуляторов к платформенной занятости

Компания Verme, разработчик решений для повышения эффективности сотрудников, объявляет о выходе новой версии платформы для заказа линейного персонала в рознице «Биржа смен». Ключевой предпосылкой к доработке этого продукта стало изменение регуляторных требований к цифровым инструментам управления гибкой занятостью. Обновленная «Биржа смен» стала для работодателей единым окном управления внешним персоналом. Об этом CNews сообщили представители ГК Verme..

Осенью 2026 г. на российском рынке труда начнутся кардинальные изменения, связанные с новыми требованиями регуляторов к модели гибкой занятости. С 1 сентября 2026 г. вступает в силу экспериментальный порядок уплаты налогов за персонал при аутсорсинге, утвержденный ФНС (приказ от 18.06.2026 № ЕД-1-22/404@). Также с 1 октября 2026 г. Постановлением Правительства России от 19.06.2026 № 760 «Об утверждении критериев систематичности и продолжительности выполнения работ для одного пользователя-заказчика...» вводятся ограничения взаимодействия постоянных заказчиков с самозанятыми, работающими через посреднические цифровые платформы. Теперь самозанятым разрешено оказывать услуги одной компании не более 60 часов в месяц. В случае превышения этого лимита на протяжении 6 (шести) месяцев подряд, возникает высокий риск переквалификации отношений в трудовые с последующим доначислением налогов.

Эти правила затрагивают широкий спектр исполнителей – от строителей, складских работников и продавцов до разработчиков ПО и HR-специалистов. При этом заказчик должен самостоятельно отслеживать соблюдение лимитов и вовремя вводить ограничения для конкретных исполнителей вне зависимости от того, через какие платформы он их привлекает. В случае нарушения ФНС вправе переквалифицировать договоры с самозанятыми в трудовые, что грозит работодателю доначислением НДФЛ и страховых взносов, а также уплатой штрафов и пени.

«Биржа смен» объединяет в одном окне управление временным персоналом из любых доступных источников: внешних кадровых систем, специализированных площадок и учетных систем аутсорсинговых агентств. Она позволяет контролировать все этапы взаимоотношений исполнителей с заказчиками: в том числе, рассчитывать фактическое время оказания услуг и SLA, автоматически формировать данные по налогам и взносам в зависимости от налогового статуса исполнителя.

В новой версии «Биржи смен» платформа получила доработанную функциональность модуля комплаенса, полностью соответствующую предстоящим изменениям в регулировании гибкой занятости.

Сегодня в системе реализованы такие функции, как учет смен и выплат по каждому ИНН в разрезе заказчика, автоблокировка смен при приближении к лимиту, контроль периода охлаждения независимо от того, через какую платформу выходит исполнитель, проверка работы исполнителя в юрлицах заказчика за последние два года, контроль уплаты налогов по всем подрядчикам. Также на платформе размещены готовые реестры платежей для ФНС (НДФЛ, страховые взносы, НДС). Аналитику по каждой отработанной смене можно получить в виде готового отчета в интерфейсе программы или встроить в кадровую систему с помощью интеграции по API.

«Для организаций, которых затрагивают предстоящие регуляторные изменения, ближайший год станет серьезным вызовом и потребует значительной перестройки операционной деятельности. В основном это крупные компании из разных отраслей, многие из которых исторически пользовались разными системами для работы с самозанятыми и персоналом аутсорс-компаний. Сейчас им особенно важно консолидировать все данные о временных сотрудниках, чтобы сделать взаимодействие с ними более упорядоченным и прозрачным и тем самым избежать рисков. Для наших клиентов мы уже предусмотрели все нюансы: «Биржа смен» всегда своевременно адаптируется к меняющимся требованиям законодательства», – отметил Довар Исаков, коммерческий директор ГК Verme.