МТС ускорила интернет у ворот «Удэгейской легенды»

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в селе Рощино Красноармейского района Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в таежном селе выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшенное качество сети высокоскоростного мобильного интернета МТС стало доступно для 3000 жителей Рощино. После проведенных технических работ рощинцы и туристы, направляющиеся в заповедные уголки северного Приморья, могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – пользоваться навигаторами, госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы и видеоролики в онлайн-кинотеатре и на стриминговых платформах.

Расширение LTE-сети также затронуло территорию одного из крупных региональных предприятий по заготовке и переработке древесины - Рощинский комплексный леспромхоз. Обновленная телеком-инфраструктура позволит здесь внедрить цифровые решения для промышленности и туристической сферы, в том числе интернет вещей, видеонаблюдение и геоаналитику.

Село Рощино - это таежный центр на берегу реки Большая Уссурка, служащий главными воротами для экотуризма. От села начинается маршрут в знаменитый национальный парк «Удэгейская легенда». Это один из самых труднодоступных уголков Приморья. Здесь гнездятся редкие птицы (рыбный филин, утка-мандаринка, черный аист), обитают амурские тигры и гималайские медведи. На территории парка найдено 28 археологических памятников - от стоянок каменного века до средневековых городищ. Дальше Рощино постоянных населенных пунктов нет, вокруг располагаются массивы нетронутой Уссурийской тайги.

«МТС развивает сеть LTE на территории всех муниципальных образований Приморского края, в том числе в небольших и труднодоступных населенных пунктах. Рощино - один из центров туризма северного Приморья, ворота в уникальный заповедный край. Проведенная модернизация сети позволит обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для жителей села, а также повысит цифровой комфорт туристам, следующим на север Приморья», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.