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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Минкультуры запланировало модернизацию ИТ-инфраструктуры в сотрудничестве с Orion soft

ФГБУ «Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры России» («ГИВЦ Минкультуры России») и российский разработчик инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Общая цель партнеров — развитие ИТ-инфраструктуры подведомственных Минкультуры России учреждений на базе решений Orion soft. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Одна из целей цифрового развития Минкультуры России — достижение технологической независимости, построение защищенной виртуальной инфраструктуры на базе отечественных решений и автоматизация процессов управления ИТ-ресурсами. Специалисты «ГИВЦ Минкультуры России» сопровождают цифровую трансформацию ведомства, обеспечивая качественный переход на российские технологии. Соглашение с Orion soft расширяет спектр партнерств с российскими вендорами.

В рамках инициативы по трансформации ИТ-инфраструктуры в Минкультуры России запланировано несколько проектов. Одним из них станет внедрение защищенной платформы виртуализации zVirt разработки Orion soft.

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Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Мы рады объявить о подписании соглашения с компанией Orion soft. Для ГИВЦ это важный шаг в рамках системной работы по цифровой трансформации отрасли и обеспечению технологической независимости. Наша цель — не просто закупить лицензии на отечественное программное обеспечение, а выстроить партнерство, которое даст комплексный эффект: обмен экспертизой, наращивание компетенций и помощь в адаптации решений под специфику культурной сферы. Мы уверены, что такое взаимодействие позволит сделать переход на отечественные технологии бесшовным и эффективным для всей отрасли», — сказал Игорь Старков, руководитель Управления цифрового развития ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России».

«В случае таких крупных государственных организаций, как Министерство культуры, речь идет об огромном масштабе инфраструктуры, которой пользуются сотни команд различных учреждений, распределенных по всей стране. Внедрение экосистемы инфраструктурного ПО в таких условиях позволяет не только выполнить требования регуляторов, но также упорядочить ИТ-процессы и повысить их экономическую эффективность. Это происходит за счет централизованного управления, упрощенного администрирования, снижения количества рутинных, повторяемых операций. Виртуализация zVirt обеспечивает стабильную базу для развития и в контексте экосистемы ПО позволяет закрывать комплексные инфраструктурные задачи с минимальными затратами», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

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