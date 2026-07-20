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LDM представила релиз «LDM.Цифровой архив 1.1» с расширенными возможностями для управления корпоративным архивом

Платформа LDM (входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft) выпустила новую версию решения для управления архивными документами — «LDM.Цифровой архив 1.1». Обновление помогает службам переключиться от рутинных операций к экспертной работе, закрывая весь жизненный цикл документов по правилам Росархива.

В крупных организациях архив — это не только место хранения документов, но и часть системы управления корпоративной информацией. Ошибки при определении сроков хранения, уничтожении или подготовке документов к проверкам могут привести к нарушениям требований регуляторов и дополнительным затратам.

В релизе 1.1 расширены возможности автоматизации архивного делопроизводства в соответствии с требованиями Приказов Росархива №77 и №236. Решение поддерживает ведение номенклатуры дел, формирование описей, контроль сроков хранения, проведение экспертизы ценности документов и организацию процедуры их уничтожения. Пользователи могут передавать документы на хранение, работать с единым архивом независимо от формата, обрабатывать запросы, а также проводить регламентные проверки наличия и состояния документов с автоматическим формированием необходимых актов и журналов.

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Для долговременного хранения электронных документов система автоматически конвертирует электронные подписи в формат CAdES-A, выполняет их перештамповку, преобразует документы в формат PDF/A и формирует необходимые XML-метаданные.

Антон Жуков, менеджер по развитию продуктов LDM, сказал: «Хранение документов в крупной компании — это не просто сервер с файлами, а жестко регламентированный процесс. Подготовка к проверкам регуляторов, ведение номенклатуры дел и экспертиза ценности вручную отнимают сотни часов у юристов и архивистов. В релизе 1.1 мы автоматизировали весь жизненный цикл по требованиям Росархива: от формирования карточек до легитимного уничтожения. Система берет на себя всю рутину, гарантирует защиту от нормативных рисков и позволяет сотрудникам сфокусироваться на экспертных задачах».

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