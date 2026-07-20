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Клиницисты Сеченовского университета применяют виртуальную и дополненную реальность в реабилитации пациентов

Заново научиться ходить, вернуть равновесие и координацию, восстановиться после травмы или операции – в этом каждый день помогают пациентам в Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета. Сегодня для этого применяют самое современное оборудование и технологии – реабилитационный комплекс последнего поколения для восстановления походки, равновесия и координации с помощью виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Сочетание инструментального биомеханического контроля, дополненной и виртуальной реальности и гибких алгоритмов адаптации позволяет выстраивать по-настоящему персонализированные программы реабилитации при разной патологии нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Не просто беговая дорожка с экраном – так говорят о реабилитационном комплексе эксперты Центра медицинской реабилитации. Это сложная система, которая объединяет движущуюся платформу с технологиями дополненной и виртуальной реальности. Программное обеспечение позволяет моделировать разные ситуации и предлагает их решить пациенту через игровые сценарии: переступить через порог, сохранить равновесие на условно скользком покрытии или одновременно с ходьбой выполнять задание на оценку когнитивных способностей.

«Принцип работы комплекса C-Mill VR+ строится на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно беговой дорожки проектор выводит различные стимулы – препятствия, следы, цели, лужи или камни – чтобы задача, предложенная пациенту, стала максимально приближенной к реальности и помогла ему восстановить навыки ходьбы, равновесие и координацию. Данные с датчиков нагрузки сразу же визуализируются и помогают пациенту осознанно корректировать собственные движения», – сказал Алексей Репетюк, заведующий лечебно-диагностическим отделением Центра медицинской реабилитации Сеченовского университета.

Как пояснил Алексей Репетюк, в основе тренировок лежат ключевые принципы моторного обучения, которые доказали свою эффективность в нейрореабилитации. «Внешний фокус внимания человека направлен на ориентиры в окружающей среде, а не на контроль своих движений. Вариативность практики, высокая интенсивность повторений и постоянная обратная связь способствуют более эффективной реабилитации», – уточнил спикер. Система обеспечивает биологическую обратную связь в реальном времени.

Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат
Как мигрировать в облако без простоев и лишних затрат Цифровизация

До начала тренировки клиницисты проводят объективную количественную оценку состояния пациента. Аппарат автоматически измеряет параметры статического и динамического баланса, а также детально анализирует паттерны походки: длину и ширину шага, его частоту, симметрию движений правой и левой сторон, распределение давления под стопами. Все эти данные система собирает и формирует наглядные отчеты, чтобы врач мог отслеживать прогресс пациента от сеанса к сеансу и вовремя корректировать программу реабилитации.

В Центре медицинской реабилитации Сеченовского университета комплекс применяют для реабилитации при неврологических заболеваниях – инсульте, черепно-мозговых травмах, болезни Паркинсона, рассеянном склерозе, при последствиях спинальных травм, а также после ампутаций нижних конечностей, когда необходимо обучить пациента пользоваться протезом в сложной обстановке. Также система востребована у пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, реконструктивных операций на стопе и голеностопе, у больных с хроническими болями в спине, где нарушен двигательный стереотип.

«Используя систему C-Mill VR+, мы формируем новый стандарт восстановительной медицины, чтобы пациенты могли быстрее достичь качества жизни, как до болезни или травмы. Реабилитационный комплекс – это полноценная лаборатория анализа и тренировки, когда каждый шаг пациента становится измеримым и управляемым в режиме реального времени», – сказал Алексей Репетюк.

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