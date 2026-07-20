CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация
|

ИТ-холдинг «Т1» получил платиновый партнерский статус «Рускомтехнологии» по платформе «Ключ-АСТРОМ»

ИТ-холдинг «Т1» получил высший платиновый партнерский статус компании «Рускомтехнологии» в рамках работы с платформой мониторинга и наблюдаемости ИТ‑систем «Ключ‑АСТРОМ». Статус подтверждает экспертизу команды интегратора в области внедрения и сопровождения решений класса APM/Observability (систем мониторинга производительности приложений и ИТ-инфраструктуры) и расширяет возможности совместного продвижения платформы в сегменте крупных корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества ИТ-холдинг «Т1» обеспечивает полный цикл работ по проектам на базе платформы «Ключ‑АСТРОМ» — от внедрения и интеграции до сопровождения и обучения заказчиков. Платформа «Ключ‑АСТРОМ» предназначена для предприятий с высокими требованиями к отказоустойчивости и доступности цифровых сервисов. Она обеспечивает мониторинг инфраструктуры, операционных систем, приложений, контейнерных сред, логов и пользовательского опыта, а также поддерживает сквозной анализ транзакций от действий пользователя до работы приложений. Система автоматически собирает данные с наблюдаемых узлов и может интегрироваться с другими системами мониторинга, в том числе Prometheus и Zabbix.

Решение может разворачиваться как в инфраструктуре заказчика, так и по модели SaaS (программное обеспечение как сервис). Платформа используется в организациях с распределенной ИТ-архитектурой и большим количеством микросервисов, поддерживает работу в закрытых контурах и системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Решение уже применяется в финансовом и государственных секторах, авиационной отрасли и ТЭК.

Развитие партнерства направлено на расширение присутствия платформы на рынке систем мониторинга и наблюдаемости, а также на развитие экспертизы команды интегратора. В ближайшей перспективе стороны планируют увеличить число сертифицированных специалистов и масштабировать проекты в сегменте крупных корпоративных заказчиков, где стабильность цифровых сервисов напрямую влияет на финансовые показатели бизнеса.

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина
Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Платиновый статус подтверждает нашу экспертизу по внедрению решений класса APM и Observability и позволяет расширять проекты по мониторингу цифровых сервисов у крупных заказчиков. Платформа «Ключ-АСТРОМ» покрывает полный стек наблюдаемости и может автоматически внедряться в приложения без доработки кода, что ускоряет запуск мониторинга и снижает трудозатраты на поддержку системы. Использование платформы позволяет сократить время обнаружения инцидентов в среднем до 15 минут, уменьшить простои до 80%, а также снизить затраты на поддержку систем мониторинга до двух раз. Для наших заказчиков это означает не только повышение надежности ИТ-сервисов, но и ощутимый экономический эффект», — сказала Людмила Игнатова, заместитель коммерческого директора ИТ-холдинга «Т1», директор по развитию бизнеса вертикали «Программно-аппаратные комплексы», ИТ-холдинга «Т1».

«Присвоение платинового статуса партнеру ИТ-холдинг «Т1» отражает высокий уровень компетенций команды и ее готовность реализовывать масштабные проекты на базе платформы «Ключ-АСТРОМ». Мы видим высокий спрос на решения, которые позволяют быстро развернуть мониторинг, получить сквозную наблюдаемость ИТ-сервисов и анализировать работу систем на уровне кода без доработки приложений. Это дает компаниям возможность быстрее выявлять причины инцидентов, сокращать простои и избыточные инвестиций в инфраструктуру. Дополнительно платформа развивается в сторону интеллектуального слоя — MCP, с помощью которого данные наблюдаемости используют не только для анализа, но и для автоматизации принятия решений и построения ИИ-агентов поверх ИТ-контуров. Это следующий этап, где система становится активным участником управления цифровыми сервисами», — сказал Игорь Хомков, управляющий партнер компании «Рускомтехнологии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в России: от пилотов к промышленной эксплуатации

В России создали суверенную установку электронно-лучевой литографии для выпуска чипов

Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД

Windows рулит? Linux не в силах быстро решать нейросетевые задачи даже ультрадорогом ноутбуке

Импортозамещение в слепой зоне: как госсектору и КИИ легально управлять паролями в 2026 г.

Провайдеры просят власти смягчить правила верификации иностранцев

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще