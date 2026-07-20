ИТ-холдинг «Т1» получил платиновый партнерский статус «Рускомтехнологии» по платформе «Ключ-АСТРОМ»

ИТ-холдинг «Т1» получил высший платиновый партнерский статус компании «Рускомтехнологии» в рамках работы с платформой мониторинга и наблюдаемости ИТ‑систем «Ключ‑АСТРОМ». Статус подтверждает экспертизу команды интегратора в области внедрения и сопровождения решений класса APM/Observability (систем мониторинга производительности приложений и ИТ-инфраструктуры) и расширяет возможности совместного продвижения платформы в сегменте крупных корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В рамках сотрудничества ИТ-холдинг «Т1» обеспечивает полный цикл работ по проектам на базе платформы «Ключ‑АСТРОМ» — от внедрения и интеграции до сопровождения и обучения заказчиков. Платформа «Ключ‑АСТРОМ» предназначена для предприятий с высокими требованиями к отказоустойчивости и доступности цифровых сервисов. Она обеспечивает мониторинг инфраструктуры, операционных систем, приложений, контейнерных сред, логов и пользовательского опыта, а также поддерживает сквозной анализ транзакций от действий пользователя до работы приложений. Система автоматически собирает данные с наблюдаемых узлов и может интегрироваться с другими системами мониторинга, в том числе Prometheus и Zabbix.

Решение может разворачиваться как в инфраструктуре заказчика, так и по модели SaaS (программное обеспечение как сервис). Платформа используется в организациях с распределенной ИТ-архитектурой и большим количеством микросервисов, поддерживает работу в закрытых контурах и системах, относящихся к критической информационной инфраструктуре. Решение уже применяется в финансовом и государственных секторах, авиационной отрасли и ТЭК.

Развитие партнерства направлено на расширение присутствия платформы на рынке систем мониторинга и наблюдаемости, а также на развитие экспертизы команды интегратора. В ближайшей перспективе стороны планируют увеличить число сертифицированных специалистов и масштабировать проекты в сегменте крупных корпоративных заказчиков, где стабильность цифровых сервисов напрямую влияет на финансовые показатели бизнеса.

«Платиновый статус подтверждает нашу экспертизу по внедрению решений класса APM и Observability и позволяет расширять проекты по мониторингу цифровых сервисов у крупных заказчиков. Платформа «Ключ-АСТРОМ» покрывает полный стек наблюдаемости и может автоматически внедряться в приложения без доработки кода, что ускоряет запуск мониторинга и снижает трудозатраты на поддержку системы. Использование платформы позволяет сократить время обнаружения инцидентов в среднем до 15 минут, уменьшить простои до 80%, а также снизить затраты на поддержку систем мониторинга до двух раз. Для наших заказчиков это означает не только повышение надежности ИТ-сервисов, но и ощутимый экономический эффект», — сказала Людмила Игнатова, заместитель коммерческого директора ИТ-холдинга «Т1», директор по развитию бизнеса вертикали «Программно-аппаратные комплексы», ИТ-холдинга «Т1».

«Присвоение платинового статуса партнеру ИТ-холдинг «Т1» отражает высокий уровень компетенций команды и ее готовность реализовывать масштабные проекты на базе платформы «Ключ-АСТРОМ». Мы видим высокий спрос на решения, которые позволяют быстро развернуть мониторинг, получить сквозную наблюдаемость ИТ-сервисов и анализировать работу систем на уровне кода без доработки приложений. Это дает компаниям возможность быстрее выявлять причины инцидентов, сокращать простои и избыточные инвестиций в инфраструктуру. Дополнительно платформа развивается в сторону интеллектуального слоя — MCP, с помощью которого данные наблюдаемости используют не только для анализа, но и для автоматизации принятия решений и построения ИИ-агентов поверх ИТ-контуров. Это следующий этап, где система становится активным участником управления цифровыми сервисами», — сказал Игорь Хомков, управляющий партнер компании «Рускомтехнологии».