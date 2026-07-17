YADRO открывает продажи H225 G4 — первого в портфеле компании сервера на базе процессоров AMD EPYC 9004/9005

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) объявляет о старте продаж сервера H225 G4 — первого устройства в портфеле компании на базе процессоров AMD EPYC 9004 (Genoa) и 9005 (Turin). Это стратегическое расширение линейки серверных платформ YADRO предлагает заказчикам альтернативную x86-архитектуру с максимальной вычислительной плотностью и энергоэффективностью.

H225 G4 — универсальный сервер для сценариев масштабирования scale-out и scale-up нагрузок. Высокая плотность вычислений и большой объем быстрой памяти делают его оптимальным выбором для высокоплотных сред виртуализации, озер данных, HPC-кластеров и OLAP-систем. На практике это позволяет бизнесу оптимизировать ИТ-инфраструктуру и снизить совокупную стоимость владения (TCO) при консолидации нагрузок за счет сокращения затрат на стойко-место и энергопотребления ЦОД.

Компактная двухпроцессорная платформа в форм-факторе 2U на базе процессоров AMD EPYC 9004 и 9005 объединяет до 384 физических вычислительных ядер с частотой до 5 ГГц, позволяя разместить больше вычислительных ресурсов в ограниченном пространстве стойки и кратно повысить плотность виртуальных сред. 12-канальная архитектура с поддержкой до 24 модулей DDR5-6400 и общим объемом до 6 ТБ обеспечивает необходимую пропускную способность для ресурсоемких задач обработки данных и облачных сервисов.

При этом платформа сохраняет гибкость конфигурации за счет поддержки от 4 до 11 высокоскоростных слотов PCIe 5.0 и возможности подключения от 8 до 30 дисковых накопителей. Это позволяет подобрать конфигурацию точно под сценарий заказчика, избегая переплат за неиспользуемые компоненты.

«Корпоративная ИТ-инфраструктура развивается в условиях роста вычислительных нагрузок и требований к эффективности ЦОД. YADRO H225 G4 расширяет возможности наших клиентов по выбору серверной архитектуры для задач виртуализации, обработки данных и облачных сервисов. Мы видим устойчивый спрос на решения с высокой плотностью ядер и делаем ставку на платформы, которые позволяют консолидировать ресурсы, масштабировать вычислительные мощности и точнее управлять затратами на размещение и эксплуатацию оборудования», — отметил Александр Бакулин, коммерческий директор YADRO.

Сервер YADRO H225 G4 уже включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что позволяет использовать его в проектах субъектов КИИ, государственных заказчиков и организаций регулируемых отраслей.