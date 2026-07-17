Разработчик отечественного веб-сервера Angie Software масштабирует свои продажи вместе с Merlion

Компания Merlion усиливает свои компетенции в направлении проектов по созданию, защите и миграции инфраструктур веб-приложений.

Партнёрская сеть компании получит доступ к следующим российским продуктам: веб-серверу Angie PRO (является форком NGINX), балансировщику нагрузки Angie ADС, к Angie Ingress Controller (решение для управления трафиком контейнеризированных приложений в Kubernetes). Об этом CNews сообщил представитель Merlion.

Все продукты созданы бывшими разработчиками мирового лидера в сегменте веб-серверов NGINX (принадлежит американской корпорации F5 Networks). Это команда ведущих инженеров, менеджеров и сотрудников технической поддержки под руководством руководителя разработки и автора веб-сервера нового поколения NGINX Unit.

Один из треков развития компании направлен на создание и развитие отечественного ПО для создания безопасной и доверенной веб-инфраструктуры, так в 2025 г. компания получила лицензию от регулятора ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, а также на разработку и производство средств защиты конфиденциальной информации.

В процессе формирования отдельная версия продукта Angie ADC Certified, которая будет сертифицирована по требованиям 4 уровня доверия ФСТЭК. Создатели ожидают, что процесс сертификации завершится уже осенью этого года.

В контексте ряда свежих исследований лидеров отечественной кибербезопасности о том, что динамика нападений на веб-серверы и контейнеры Kubernetes увеличивается, важность использования безопасного российского ПО для реализации серверной части веб-ресурсов растёт.

Осенью командой Angie Software продолжится развитие продукта в сторону безопасности. Это произойдёт благодаря увеличению функциональности – появится отдельный модуль WAF c набором OWASP-правил фильтрации, а в дальнейшем, возможно, выделение отдельного продукта WAF.

Заур Абасмирзоев, директор компании «Веб-Сервер», сказал: «Объём количества веб-ресурсов увеличивается, они выполняют различные задачи для государства, общества и бизнеса. Интерес компании Angie Software к Merlion был закономерен и взаимен. Мы видим, что Merlion имеет очень компетентную команду специалистов в рамках технического центра. Исходя из многих факторов потребность в продукте Angie PRO только нарастает, мы уверены, что благодаря сотрудничеству Merlion успешно сможем масштабировать продажи лицензий и войти во многие проекты, о которых возможно даже не знали. При этом у нас есть и другие продукты, например, Angie Ingress Controller (ANIC). Это решение уже активно используются в нишевых проектах, которые используют высоконагруженные сервисы в контейнерах, управляют объёмом трафика между ними. Для R&D-команд это закономерный уход от NGINX Ingress Controller, который прекратил поддержку в РФ».

Михаил Степанюк, директор департамента программного обеспечения и корпоративных систем, отметил: «Сегодня веб-инфраструктура — критически важная часть корпоративных ИТ-ландшафтов, поэтому переход на отечественные решения этого класса становится естественным этапом импортозамещения. Появление Angie Software в портфеле Merlion расширяет возможности нашей партнёрской сети в проектах, связанных с высоконагруженными веб-сервисами, балансировкой нагрузки и контейнерными инфраструктурами — как в коммерческом секторе, так и в организациях с государственным участием. Доверие вендоров с таким сложным профилем лучше всего демонстрирует рост компетенций Merlion и нашей партнёрской сети, мы способны участвовать в проектах как для компаний с высокой внутренней экспертизой, так и в больших инфраструктурных проектах, которые невыполнимы без поддержки множества участников. Кроме того, мы видим, что продукт очень активно развивается, так как имеет вокруг себя крепкое сообщество последователей идеологии открытого ПО и десятки тысяч пользователей – инженеров и системных администраторов».