Продажи книг по искусственному интеллекту выросли на 40% за год

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» проанализировала продажи книг об искусственном интеллекте за 2022–2026 гг. Анализ данных показал устойчивый рост интереса к этой теме: в 2025 г. продажи в штуках увеличились на 40% по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Читай-города».

За пять с половиной лет (с начала 2022 по июнь 2026) покупатели приобрели книг по ИИ на общую сумму более 20 млн руб. Наибольший всплеск спроса пришелся на 2023 г., а после небольшого охлаждения в 2024 г. рынок вновь уверенно растет.

В топ-5 книг по продажам сети в 2026 г. вошли «Нейросети на Python. Основы ИИ и машинного обучения», И. Куликова; «Мастер запросов для ИИ. Основы написания промптов», Александр Лазаренко; «500 промтов для жизни и бизнеса. Как правильно общаться с искусственным интеллектом, чтобы быстро решать любые задачи», Алексей Оносов; «Программирование с помощью искусственного интеллекта. Улучшенное планирование», Том Таули, «Машинное обучение для абсолютных новичков. Вводный курс», Оливер Теобальд.