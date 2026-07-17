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«1С-Рарус» помог «АСК-Контракт» усовершенствовать учет импортных поставок и автосервиса

Поставщик автозапчастей и сервисных услуг «АСК‑Контракт» совместно с «1С-Рарус» внедрили отраслевое решение «Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6». Автоматизация ускорила оформление ремонтов и таможенных операций, повысила качество данных и упростила для сотрудников финансовый и складской учет. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «АСК‑Контракт» занимается комплексными поставками оригинальных запасных частей и агрегатов ведущих мировых производителей. Собственный сервис‑центр выполняет капитальный и текущий ремонт, диагностику и нагрузочные испытания, а выездные бригады обеспечивают техническую поддержку и аварийный ремонт на площадке заказчика.

Ранее учет вели в типовом решении для малого бизнеса, которое перестало соответствовать требованиям автобизнеса. Не хватало отраслевого блока заказ‑нарядов и нужных печатных форм, учет таможенных процедур и перемещений занимал много времени. Сложный обмен с системой регламентированного учета приводил к рискам дублирования данных.

Для решения этих задач руководство «АСК‑Контракт» выбрало «Альфа‑Авто: Автосервис+Автозапчасти Корп, ред. 6». Внедрение поручили разработчику отраслевого решения – компании «1С-Рарус».

Результаты проекта

На 30% выросла скорость оформления заявок на ремонт за счет настройки учета под сервисный контур.

Адресный складской учет с ячейками ускорил поиск и отбор запчастей и снизил риск ошибок при сборке заказов.

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В три раза ускорился анализ продаж товаров и работ в разрезе моделей техники благодаря доработанным отчетам и структуре справочников.

На 20% быстрее происходит закрытие месяца за счет настройки интеграции с «1С:Бухгалтерия» и автоматизированного обмена документами.

В два раза меньше времени уходит на оформление документов поступления и таможенного оформления товаров за счет автоматизации работы с декларациями и связанными перемещениями.

Владислав Стригин, заместитель генерального директора, ООО «АСК-Контракт»: «За годы работы мы сформировали сильную команду. Внедрение «Альфа‑Авто» помогло нам собрать сервис, склады, работу с импортом и расчеты с клиентами в одну понятную для сотрудников систему. Совместно с «1С-Рарус» мы планируем развитие интеграций с внешними сервисами продаж. Также хотим внедрить мониторинг цен на запчасти и двигатели, чтобы оперативно реагировать на изменения рынка, и продолжить развивать сервисный и складской функционал системы».

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