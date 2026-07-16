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В Пензенской области улучшили покрытие 4G на территории Сердобска

Абоненты получили более устойчивое покрытие и качество передачи данных на территории административного центра Сердобского района. Проект по тюнингу сети в городе реализовал «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря проведенным работам скорость загрузки интернет-данных в локации выросла на 40% — до 130 Мбит/c. Такие показатели позволяют связаться с близкими по видеосвязи, посмотреть сериал на стриминге и передать тяжелые файлы через мессенджеры без задержек и зависаний. Обновление затронуло как центр, так и более отдаленные районы Сердобска. В зоне улучшения оказались жилые кварталы, здания предприятий, торговые, медицинские и учебные заведения, прогулочные зоны.

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Оптимизация радиопараметров прошла на всех базовых станциях и, в частности, включала комплекс мероприятий по изменению азимутов и углов наклона антенн. Технические специалисты компании усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учетом изменений в архитектуре и ландшафте города, а также планов по его перспективной застройке.

«Связь от «МегаФона» действует в регионе уже более 20 лет. За такое время населенные пункты меняются: в них появляются новые кварталы, транспортные магистрали, места отдыха. Развитие не остановится и далее — застройщики возводят новые жилые комплексы. Все это мы учли при подробном анализе покрытия 4G и последующих работах по модернизации. Горожане и гости Сердобска могут быть уверены в качестве сигнала в своем телефоне», — сказал директор «МегаФона» в Пензенской области Сергей Гречко.

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