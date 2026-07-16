Сервис доставки продуктов проектирует развитие логистики до 2030 г. с помощью математического двойника цепи поставок от Lamacon

Один из участников российского сегмента e-grocery применил инструмент дизайна цепей поставок «Lamacon Гуру 2.0», чтобы оценивать сценарии развития логистической сети до 2030 г., выявлять ключевые рычаги экономии операционных затрат и рассчитывать экономический эффект управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Перед бизнесом стояла задача разработать модель цепи поставок, которая учитывает особенности быстрорастущей сети дарксторов и позволяет сравнивать различные варианты развития инфраструктуры без экспериментов в реальном бизнесе. Инструмент должен был комплексно оценивать как эффективность существующей конфигурации сети, так и последствия открытия новых объектов, изменения маршрутов поставок и других решений.

Для решения этой задачи команда Lamacon разработала математическую модель цепи поставок на базе платформы «Lamacon Гуру 2.0». Модель воспроизводит существующую логистическую сеть сервиса доставки продуктов, включая объекты инфраструктуры, товаропотоки, правила и ограничения. Алгоритмы оптимизации находят наиболее перспективные варианты развития инфраструктуры сети, а сценарный анализ позволяет быстро проверять гипотезы топ-менеджмента.

Одним из результатов проекта стала разработка методологии расчета транспортных тарифов внутри Москвы и Санкт-Петербурга, учитывающая изменение частоты поставок и количества точек выгрузки товара в зависимости от конкретной локации склада.

После завершения проекта эксперты Lamacon помогли создать в компании внутренний Центр экспертизы по моделированию.

«Наша задача состояла не только в том, чтобы рассчитать целевую конфигурацию сети, но и в том, чтобы передать заказчику управленческий инструмент, который позволит самостоятельно моделировать сценарии в логистике. В настоящий момент мы помогли создать такие Центры экспертизы по моделированию уже в 18 компаниях-клиентах. На рынке все чаще появляется запрос на развитие моделерских компетенций у инхаус-команд», – отметил генеральный директор Lamacon Дмитрий Красилов.

В компании уже запланирован вектор развития модели. Следующий этап предусматривает уточнение расчета площадей функциональных зон склада – зон хранения по различным температурным режимам, административной зоны и зоны экспедиции. Для этого в модель будут добавлены дополнительные предпосылки и переменные коэффициенты, а также учтен выбор уровня запасов на складах в зависимости от объемов снабжения. Эти доработки не только увеличат возможности сценарного анализа, но и позволят повысить область применения модели в рамках компании.