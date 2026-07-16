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«РТ МИС» развернула обновленную систему записи к врачу в ЯНАО

Компания «РТ МИС» запустила в промышленную эксплуатацию обновленное программное обеспечение «Витрина данных» версии 2.6.1 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Система прошла успешное тестирование в продуктивной среде единой медицинской информационной системы (МИС) региона и готова к использованию во всех медицинских организациях. Функциональность системы одобрена представителям Минцифры России, Департамента информационных технологий и связи, Департамента здравоохранения и МИАЦ ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Витрина данных «Запись к врачу» версии 2.6.1 — специализированный компонент экосистемы Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и часть подсистемы Федеральной электронной регистратуры. С ее помощью происходит оперативное электронное взаимодействие между региональными МИС и федеральными сервисами, в первую очередь — порталом госуслуг.

Обновленная версия обеспечивает синхронизацию в реальном времени: система проверяет данные о прикреплении пациента к медицинской организации и наличии активных направлений. «Витрина» агрегирует данные о доступных медицинских организациях, специалистах и свободных слотах для записи и позволяет записаться на прием ко врачу, забронировав необходимое время. В системе также хранится полная история записей, вне зависимости от того, через какой канал связи они были сделаны (по телефону, через инфомат, на личном приеме врача или регистратуре поликлиники).

Среди ключевых изменений — автоматический контроль качества данных. Система самостоятельно проверяет полноту и достоверность информации, выявляя и устраняя расхождения без участия оператора. Это избавляет сотрудников регистратуры от рутинной проверки и снижает количество ошибок.

Витрина данных функционирует как промежуточный цифровой слой, обрабатывая запросы пользователей без прямой нагрузки на региональную МИС, что повышает общую стабильность и скорость работы системы.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

«Запуск витрины данных версии 2.6.1 в ЯНАО — значимый этап в развитии цифровых сервисов здравоохранения региона. Новая версия не только обеспечивает надежное взаимодействие между региональными МИС и федеральными сервисами, но и включает инструменты контроля качества данных, позволяющие оперативно выявлять и устранять недочеты. Для пациентов это означает более точную информацию о свободных приемах, для регионов — меньше затрат на администрирование. Благодарим МИАЦ, Депздрав и ДИТиС ЯНАО за профессиональный подход к интеграции, — отметил Павел Лебедев, заместитель генерального директора по проектам «РТ МИС».

Успешный запуск новой версии «Витрины данных» в ЯНАО подтвердил готовность технологии к тиражированию. Результаты пилотного проекта будут использованы для последовательного обновления систем в других регионах России. Это обеспечит стабильную работу сервиса «Запись на прием к врачу» и повысит качество предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения для граждан.

Работа проведена в соответствии с приказом Минцифры России от 16.06.2025 № 533 об обеспечении качества государственных данных на информационных витринах.

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