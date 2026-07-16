CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Внедрения
|

«Малышевское рудоуправление» на 50% сократило время на кадровые операции благодаря внедрению HRlink

«Малышевское рудоуправление» автоматизировало кадровое делопроизводство с помощью платформы HRlink. Переход на кадровый ЭДО позволил предприятию вдвое сократить время на выполнение кадровых операций, перевести в цифровой формат большую часть кадровых процессов и снизить административную нагрузку на HR-службу. Об этом CNews сообщили представители HRlink..

АО «Малышевское рудоуправление» — одно из старейших российских предприятий, специализирующееся на добыче и переработке руд. В компании работают 470 сотрудников, организационная структура включает девять территориально удаленных подразделений, что осложняет кадровое администрирование.

До внедрения КЭДО согласование кадровых документов происходило на бумаге. Каждый маршрут включал в среднем четырех участников, а кадровым специалистам приходилось вручную отслеживать подписание документов, учитывая графики работы руководителей и ответственных сотрудников. Это увеличивало сроки, создавало риск несвоевременного оформления кадровых документов и повышало риски нарушений трудового законодательства.

Дополнительная нагрузка на команду ложилась в период, когда требовалось организовать массовое ознакомления работников с локальными нормативными актами, приказами и другими кадровыми документами. Это требовало значительных временных затрат и отвлекало специалистов кадровой службы от других рабочих задач.

Предприятие приняло решение отказаться от бумаги в HR и автоматизировать кадровый документооборот. При выборе вендора ключевыми критериями стали простая интеграция с «1С:ЗУП», возможность гибкой настройки шаблонов и маршрутов согласования, соответствие требованиям трудового законодательства и Федерального закона152-ФЗ «О персональных данных», а также высокий уровень защиты информации. По итогам анализа рынка, компания выбрала решение HRlink.

Проект внедрения проходил при участии команды провайдера и специалистов предприятия. На первом этапе рудоуправление перевело в КЭДО маршруты согласования, перенесло кадровые процессы и подготовило комплекты документов для пилотной группы.

Особое внимание уделили адаптации персонала. Кадровые специалисты проводили встречи с коллективом, рассказывали о преимуществах отказа от бумаги в КДП. На предприятии сформировали команду внутренних амбассадоров, которые помогали коллегам устанавливать мобильное приложение и осваивать работу в HRlink. Для сотрудников без смартфонов или без постоянного доступа к интернету на производственных площадках оборудовали рабочие места с компьютерами, где также можно зайти в HRlink.

Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры
Программные роботы, ИИ-инфлюенсеры и война с маркетплейсами: о чем говорят ритейлеры цифровизация

На сегодняшний день через КЭДО оформляется около 85% кадрового документооборота компании, включая кадровые приказы, заявления сотрудников и ознакомление с локальными нормативными актами. Переход на КЭДО позволил сократить количество личных обращений в отдел кадров — большинство документов люди оформляют и подписывают дистанционно, без отрыва от работы. Кроме того, предприятие снизило канцелярские расходы почти на 10%, а время, которое кадровые специалисты тратят на выполнение ежедневных операций, сократилось на 50%.

Таким образом, за четыре месяца к системе подключились 300 сотрудников. В течение года предприятие планирует перевести на HRlink до 80% всего штата.

«Раньше ознакомление сотрудников с кадровыми документами было достаточно трудоемким: например, приказ передавался в подразделение, ответственный человек доставлял его на рабочее место к подписанту, а затем привозил документ обратно. Это занимало время и отвлекало сотрудников от основной работы. Сейчас процесс стал гораздо удобнее, поскольку в системе КЭДО он занимает пару минут. При этом даже если сотрудник пока не подключен к HRlink, ответственное лицо в подразделении может на месте распечатать электронный документ и ознакомить с ним. Благодаря HRlink сократились потери рабочего времени», — отметила заместитель директора по персоналу АО «Малышевское рудоуправление» Наталья Зверева.

«Для компаний с разветвленной структурой переход на КЭДО — критическая необходимость. Проект с “Малышевским рудоуправлением” наглядно показал, как цифровизация трансформирует бизнес: мы не только ускорили процессы, но и сделали их прозрачными. Нам удалось нивелировать риски нарушений трудового законодательства из-за задержек с документами. В итоге предприятие защитило себя от юридических штрафов, а HR-служба избавилась от рутины и переключилась на стратегические задачи», — сказал Сергей Репринцев, директор по продуктовой стратегии HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все номера журналов CNews стали доступны в библиотеке им. Ленина

«Дочка» «Росатома» получит больше миллиарда за установку для контроля производства чипов

Как киберустойчивость изменила приоритеты ИБ

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2026» состоится 10 сентября

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

В России создан алгоритм, повышающий надежность бортсистем самолетов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Лучшие вертикальные беспроводные пылесосы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части

Как два огромных сгустка перегретого вещества помогают формировать магнитное поле Земли
Показать еще