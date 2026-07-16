Caviar посвятил коллекцию новых iPhone и Samsung противостоянию Месси и Роналду

Международный бренд люксовых смартфонов и аксессуаров Caviar объявил о выходе новой лимитированной коллекции «Легенды», призванной увековечить имена знаковых личностей современности. Серию открывает дуэт смартфонов, посвященный эпохальному футбольному противостоянию XXI века – соперничеству Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Дизайнеры бренда стремились отразить не только спортивные рекорды атлетов, но и полярность их характеров, много лет определявших развитие мирового спорта. Об этом CNews сообщили представители

Портреты спортсменов выполнены вручную в сложнейшей технике горячей перегородчатой эмали (Cloisonné) и дополнены элементами с покрытием из золота 999 пробы. Разница в характерах футболистов подчеркнута выбором платформ и художественным стилем: утонченная, филигранная игра скромного гения Месси нашла отражение в сложной складной конструкции Samsung Galaxy Z Fold 8 в спокойных бело-голубых тонах, тогда как монументальный стиль и железная воля экспрессивного лидера Роналду запечатлены на панели iPhone – смартфона, считающегося эталоном премиальности.

Параллельно с коллекцией Caviar решил показать кастомный iPhone, разработанный во время мундиаля по персональному заказу в единственном экземпляре. К представителям бренда обратился фанат норвежского футболиста Эрлинга Холлана с просьбой изобразить его портрет в дизайне iPhone Ultra. Хотя смартфон выйдет только в сентябре, поклонник готов ждать несколько месяцев, чтобы получить уникальное устройство с лицом любимой звезды.

Лимитированная коллекция «Легенды»,

Выход коллекции приурочен к финалу Чемпионата мира по футболу и к презентации нового Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Предстоящий турнир станет последним мундиалем, в котором примут участие оба легендарных спортсмена. Стоимость кастомных устройств на базе Samsung, посвященных Месси, начинается от 799 тыс. руб., в то время как стоимость моделей в честь Роналду – от 679 тыс. руб.

Коллекция выпущена строго ограниченным тиражом: всего 19 экземпляров на весь мир.