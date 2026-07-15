Ученые НИУ ВШЭ выяснили насколько часто россияне смотрят телевизор и слушают музыку, занимаясь другими делами

Исследователи Института социальной политики НИУ ВШЭ оценили масштаб «накладывающегося потребления досуга» в России. Оказалось, что около трети времени за просмотром ТВ, чтением или в интернете россияне совмещают с другими делами — от работы до еды, а для радио и музыки этот показатель превышает 80%. Исследование опубликовано в журнале «Вопросы экономики». Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Команда Центра исследований благополучия и бюджетов времени населения ИСП НИУ ВШЭ — Мария Нагерняк, Сергей Тер-Акопов, Наталья Воронина и Наталья Тер-Акопова — разделила досуг на «чистый» (одно дело) и «совмещенный» (параллельные активности). Для анализа выбрали самые совмещаемые практики: интернет, ТВ, чтение, радио и музыку. Прогулки, спорт или театры, напротив, чаще первичны и нерегулярны, поэтому не подходили для изучения именно накладывающегося досуга.

Просмотр ТВ остается самой продолжительной практикой: в будни около 3 ч 20 мин, в выходные почти 4 ч. Интернет-досуг занимает в среднем 2,5 часа в будни и 3 ч. в выходные. Однако главный вывод — доля совмещенного времени сильно зависит от типа активности.

При просмотре телевизора, чтении и интернет-серфинге доля параллельных занятий составляет около трети. То есть в основном это самостоятельное занятие, но примерно каждый третий 15-минутный интервал россияне проводят с чем-то еще.

С радио и музыкой картина иная: здесь совмещенное время достигает 80–90%. Эти практики почти всегда служат «фоном» для работы, домашних хлопот, поездок или общения.

«Учет только первичной деятельности может значительно занижать реальные затраты на досуг. Если мы не фиксируем параллельные активности, мы просто не видим, сколько времени люди на самом деле проводят в интернете или за музыкой. Это не методологический нюанс, а значимый пласт повседневной жизни», — Мария Нагерняк, руководитель Центра исследований благополучия и бюджетов времени населения ИСП НИУ ВШЭ.

Интернет-досуг чаще всего совмещают с просмотром телевизора (26,7% случаев), приемом пищи (14%), оплачиваемой работой (12,5%) или просто отдыхом «ничегонеделанием» (11,2%). Просмотр ТВ — с пассивным отдыхом, едой и домашними делами. Чтение нередко сопровождается фоновым телесмотрением, работой и соцсетями.

Радио и музыка — чемпионы по совмещаемости. Они звучат во время оплачиваемой работы, домашних дел, поездок и даже встреч с друзьями.

Исследование выявило, что мужчины проводят больше «чистого» времени за интернетом, ТВ и чтением, чем женщины. В совмещенном времени гендерных различий почти нет. Значит, женский досуг не только короче, но и более «раздроблен» — чаще вплетен в другие обязанности.

Работающие респонденты тратят меньше чистого времени на все виды досуга, чем неработающие, но у них выше объем совмещенного времени. Это стратегия «экономии»: занятые вынуждены совмещать отдых с другими делами, чтобы компенсировать его нехватку.

С возрастом растет чистое время у телевизора и снижается — в интернете. Однако объем совмещенного времени от возраста почти не зависит: фоновое потребление остается стабильным всю жизнь.

Образование тоже влияет: люди с высшим образованием меньше времени проводят у телевизора и больше — за чтением, причем в «чистом» формате.

Исследователи связали объем досуга с субъективным ощущением нехватки времени. Объем совмещенного времени с депривацией досуга не связан, а вот чистое время — напрямую. Люди, которым не хватает времени на отдых, в среднем на час меньше в день проводят за «чистым» телесмотрением и на 20 мин меньше — за чтением и музыкой.

«Наши данные позволяют по-новому взглянуть на то, как россияне распределяют время. Досуг — это не просто «свободное время», а сложный конструкт, часто вплетенный в работу и быт», — Наталья Воронина, Центр исследований благополучия и бюджетов времени населения ИСП НИУ ВШЭ.

Исследование основано на данных проекта «Экономическое поведение домашних хозяйств» за 2023–2024 гг. Объединенная выборка — более 24 тыс. человек. Участники заполняли дневники времени с 15-минутной детализацией, отмечая все виды деятельности, включая параллельные.

«Бюджеты времени становятся важным инструментом формирования социальной политики. Показатели, связанные с наличием времени на досуг, активно используются в международной практике для оценки качества жизни и благополучия населения. В современных реалиях для корректной оценки временных затрат на досуг необходимо учитывать контекст накладывающегося потребления и разделять чистый и совмещенный досуг», — Лилия Овчарова, проректор НИУ ВШЭ.

«Современный человек живет в условиях постоянно ускоряющейся жизни, что подталкивает его к многозадачности и накладывающемуся потреблению — ситуации, когда можно выполнять несколько действий одновременно. Игнорирование этой многозадачности в исследованиях повседневных практик ведет к систематическому занижению реального объема потребления, поскольку одна единица временного ресурса фактически сопряжена сразу с получением нескольких благ — от контента до товаров и услуг. Яркий пример — потребление досуга: люди за завтраком слушают музыку, смотрят телевизор или развлекают ребенка. Или пример смартфона — еще 10 лет назад были плееры и фотоаппараты, а теперь человек может делать несколько вещей одновременно: иметь экранное время во время прослушивания музыки или создания фотоснимков», — Ярослав Кузьминов, научный руководитель НИУ ВШЭ.