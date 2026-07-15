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Туринская ГРК внедрила витрину данных для налогового мониторинга от «Контура» за 4,5 месяца

Туринская ГРК — горнодобывающее предприятие Свердловской области, которое разрабатывает месторождение полиметаллической руды. Компания является участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Именно этот статус сделал переход на налоговый мониторинг для ТГРК обязательным. В 2025 г. предприятию удалось в сжатые сроки, силами всего одного ответственного сотрудника, внедрить витрину данных «Контур.Налоговый мониторинг». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений — это вид государственной поддержки для крупных инвесторов. Помимо льгот, СЗПК накладывает на бизнес и обязательство — переход на налоговый мониторинг. Туринская ГРК заключила соглашение с Министерством инвестиций и развития Свердловской области и с 2024 г. официально стала участником налогового мониторинга.

Находясь в этом режиме, ТГРК первоначально отчитывалась в ФНС по телекоммуникационным каналам связи — через систему отчетности «Контур.Экстерн». Однако с 1 января 2026 г. такой формат взаимодействия становился невозможным из-за вступления в силу новых положений Налогового кодекса РФ. Поэтому компании необходимо было переходить на витрину данных, интегрированную с АИС «Налог-3».

Оценив решения вендоров, Туринская ГРК выбрала «Контур», который предложил продукт с оптимальным соотношением цены и качества. Дополнительным аргументом для сотрудничества стала возможность бесшовной интеграции «Контур.Налогового мониторинга» с сервисами «Диадок» и «Экстерн», которые уже использовали в компании.

Чтобы ускорить совместную работу в рамках внедрения витрины данных, специалисты «Контура» подготовили подробные инструкции. В материалах были иллюстрации и пошаговое описание действий, по которым настраивали учетные системы. Фактический срок внедрения и тестирования сервиса «Контур.Налоговый мониторинг» в Туринской ГРК составил 4,5 месяца. Сейчас на витрине данных Туринская ГРК раскрывает семь основных налогов: НДС, НДПИ, налог на прибыль, 6-НДФЛ, РСВ, налог на имущество и транспортный налог.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Дмитрий Бесперстов, главный бухгалтер ООО «Туринская ГРК»: «После перехода на витрину данных компания уже более полугода не получает требования о представлении документов и пояснений. На витрине есть индикаторы, которые показывают, когда налоговый инспектор просматривал раскрытую отчетность».

Павел Жданов, руководитель отдела внедрения сервиса «Контур.Налоговый мониторинг»: «Необязательно иметь большой штат сотрудников для реализации перехода на витрину данных. Налоговый мониторинг силами одного человека — это абсолютно реалистичная задача. Кроме того, преимуществом для ТГРК стала интеграция с «Диадоком» и «Экстерном», которая упрощает передачу деклараций и документов на витрину».

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