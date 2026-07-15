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Совместная работа с ИИ: «Битрикс24» представил проекты ИИ

«Битрикс24» в рамках релиза «Битрикс24 Вайбкод» представил «Проекты AI» — новое пространство для совместной работы над проектами, где функцию носителя контекста выполняет искусственный интеллект. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Проект объединяет множество задач и участников, которые движутся к общей цели и финальному результату, однако коммуникации при этом часто остаются разрозненными. «Проекты AI» решают эту проблему и создают единое информационное пространство для всех участников рабочей команды благодаря возможностям ИИ: теперь можно быстро ввести в курс новичков, не потерять важные договоренности и сформировать целостную картину всего проекта, а не отдельных его составляющих. Все, что связано с проектом, теперь находится в одном месте: чаты, задачи, встречи, файлы и календарь. Работа начинается в привычном интерфейсе мессенджера — прямо здесь можно создать новый проект, указать название и участников, задать сроки, подключить профессиональные инструменты и вызвать ИИ-агента для совместной генерации идей.

В «Проектах AI» появляется агент, задача которого — знать о проекте все. Он анализирует задачи, резюме встреч и обсуждения в чатах и в любой момент может ответить на вопрос участника команды. Поскольку агент опирается на контекст конкретного проекта, он дает не общие рекомендации, а ответы по существу — подсказывает, что обсуждали, к каким результатам пришли участники и что нужно сделать, чтобы проект продвинулся.

Второй агент работает индивидуально с каждым сотрудником. Он помогает создавать задачи и предлагает шаги по их выполнению и собирает оптимальный набор задач, которые нужно сделать именно сейчас, чтобы проект продвинулся к финальному результату. Такой личный агент есть у каждого участника проекта — заходя в проект, человек сразу видит чат с ним.

В любой проект можно пригласить внешнего участника по email, телефону или просто по ссылке. Он получает доступ к пространству проекта: может общаться, работать с задачами, обмениваться файлами и участвовать в запланированных встречах.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Существующие группы, проекты и коллабы автоматически конвертируются в «Проекты AI». Все данные сохраняются: внутри новых проектов появятся все пункты, с которыми пользователи работали ранее, и работу можно будет продолжить без потерь.

Искусственный интеллект становится все более значимой частью совместной работы: уже сегодня ИИ-агент будет помогать компаниям реализовывать более масштабные и амбициозные проекты в более короткий срок. Проекты AI доступны на всех коммерческих тарифах.

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