Рынок технологий для недвижимости вырос на 5,5% — исследование Digital Developer

Бюджеты на цифровизацию в недвижимости сокращаются, но рынок proptech все же продолжает расти. По данным Digital Developer, совокупная выручка proptech-вендоров в 2025 г увеличилась на 5,5% по сравнению с 2024 г. без учета бигтех-компаний, банков и телеком-операторов. Об этом CNews сообщили представители Digital Developer.

Такие выводы были сделаны на основе рейтинга proptech-вендоров, который Digital Developer составил по открытым данным о выручке компаний. Исследование показывает, что деньги из цифровизации не ушли, но стали расходоваться иначе. Если несколько лет назад рынок активно инвестировал в эксперименты и пилотные проекты, то сегодня заказчики чаще выбирают решения, которые дают измеримый результат.

Быстрее всего растет сегмент цифровых решений для строительства. По итогам 2025 г. его совокупная выручка увеличилась на 19,4%. Основной спрос сосредоточен вокруг инструментов, которые помогают контролировать сроки, себестоимость и эффективность строительных процессов.

Самым крупным сегментом proptech-рынка остаются решения для умного дома. Их совокупная выручка достигла 105 млрд руб., хотя темпы роста в этом блоке ниже, чем в строительном.

При этом конкуренция за бюджеты заказчиков усиливается. На рынок недвижимости все активнее выходят банки, телеком-компании и крупные ИТ-игроки, а требования к эффективности цифровых решений повышаются.

По оценке Digital Developer, рынок перешел от экспериментов к зрелости и постоянному обновлению ИT-инфраструктуры. Сегодня ключевым фактором роста становится способность продукта помогать снижать затраты, повышать эффективность продаж и улучшать управление проектами.