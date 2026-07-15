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Российские серверы компании «Байт» протестированы с решениями «СКДПУ НТ» и «Синоникс»

Компания «Байт» объявила об успешном завершении комплексного тестирования российских серверных платформ в типовых сценариях применения систем «СКДПУ НТ» и «Синоникс». Испытания проводились на конфигурации корпоративного уровня с использованием отечественной операционной системы Astra Linux SE, что позволило проверить связку российских аппаратных и программных решений в условиях, близких к производственным.

В рамках тестирования были проверены два ключевых продукта: СКДПУ НТ «Шлюз» и СКДПУ НТ «Мониторинг». Первый отвечает за защищенный обмен данными между сегментами сети и контроль доступа к критичным ресурсам, второй обеспечивает сбор, анализ и визуализацию телеметрии по состоянию инфраструктуры и событий безопасности. Дополнительно тестировалась система «Синоникс», которая используется для построения защищенной ИТ‑инфраструктуры и управления сетевыми взаимодействиями.

Специалисты выполнили установку и базовую настройку решений на российских серверах компании «Байт», проверили корректность работы сетевых интерфейсов, дисковой подсистемы и ключевых сервисов. Отдельный блок испытаний был посвящён пропускной способности и устойчивости соединений, поскольку именно эти параметры определяют надёжность шлюзовых решений и системы мониторинга в реальных нагрузках. Полученные результаты подтвердили корректную работу «СКДПУ НТ «Шлюз», «СКДПУ НТ «Мониторинг» и «Синоникс».

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«Для корпоративных заказчиков важно не просто наличие российских решений, а уверенность в том, что они устойчиво работают вместе в единой инфраструктуре. Наше тестирование показало, что российские серверы компании «Байт» корректно поддерживают «СКДПУ НТ» и «Синоникс», в том числе по части сетевого стека, дисковой подсистемы и сервисных компонентов. Это дает интеграторам и ИТ‑службам проверенную основу для проектов по построению защищенной и управляемой инфраструктуры», – отметил генеральный директор компании «Байт» Константин Хабаров.

Результаты испытаний будут использованы для формирования типовых рекомендаций по развертыванию «СКДПУ НТ «Шлюз», «СКДПУ НТ «Мониторинг» и «Синоникс» на серверах и дальнейшего расширения перечня поддерживаемых конфигураций в проектах по модернизации корпоративной ИТ‑инфраструктуры на базе российских технологий.

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