Robort от 3Logic Group расширил портфель моделью Unitree G1-D

Robort от 3Logic Group, направление робототехники российского ИТ-дистрибьютора 3Logic Group, расширил портфель программно-аппаратным комплексом Unitree G1-D. Модель представлена в версиях Standard, General и Flagship и доступна в 11 конфигурациях. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

Unitree G1-D предназначен для сбора, обработки и разметки данных, обучения моделей воплощенного искусственного интеллекта и проверки алгоритмов на физической платформе. Комплекс поддерживает телеуправление и вторичную разработку.

Конструкция робота имеет 17 степеней свободы, по семь из которых приходится на каждую руку. Нагрузка составляет до 3 кг на одну руку. Камеры на голове и запястьях используются для восприятия окружающей обстановки и контроля действий при взаимодействии с объектами.

Модель представлена в трех версиях. Standard и General рассчитаны на работу на фиксированной площадке и размещаются на немоторизованной подставке с колесами. Flagship оснащен моторизованной колесной базой, развивает скорость до 1,5 м/с и поддерживает самостоятельное и программное прокладывание маршрута.

Конфигурации Unitree G1-D отличаются типом захватов. Робот может оснащаться захватом Dex1-1, трехпалыми кистями Dex3-1 или пятипалыми кистями Revo-2. В отдельных конфигурациях предусмотрены датчики усилия, позволяющие получать дополнительную информацию при взаимодействии с предметами.

В университетах и лабораториях Unitree G1-D может применяться для обучения робототехнике, подготовки датасетов и тестирования моделей воплощенного ИИ. Платформа позволяет изучать системы технического зрения, алгоритмы управления и взаимодействие робота с физическими объектами.

В R&D-центрах и промышленных пилотах комплекс можно использовать для проверки алгоритмов, телеуправления и отработки действий с инструментами и оборудованием. Возможные направления применения также включают экспериментальные проекты в ритейле, сервисных пространствах и мелком промышленном производстве.

«Сегодня разработчикам важно не просто получить доступ к роботу, а иметь платформу, на которой можно последовательно отрабатывать собственные гипотезы и прикладные сценарии. Разные версии и конфигурации Unitree G1-D позволяют подобрать решение под образовательные, исследовательские и пилотные проекты», — отметил Илья Каинов, руководитель Robort от 3Logic Group.