На российском рынке представлен лазерный проектор Acer PL2530i

На российском рынке представлен лазерный проектор Acer PL2530i. Устройство с нативным разрешением 1,920x1,080 ориентировано на домашнее и корпоративное использование. Световой поток 5300 люмен обеспечивает сочную и контрастную картинку даже при дневном освещении или включенном верхнем свете. Динамическая контрастность 50 000:1 прорабатывает глубокие тени и делает читаемыми мелкие шрифты, графики и сложные схемы в презентациях. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные технические параметры Acer PL2530i

Технология: DLP. Тип источника света: лазерный. Световая отдача: 5300 люмен (в эко-режиме 3420 люмен). Диагональ создаваемого изображения: от 31 до 300 дюймов. Частота обновления: до 120 Гц. Разрешение: 1080p (1,920x1,080). Контрастность: 50 000:1. Проекционное расстояние: 1–7,4 м.

Возможна работа 24/7. Проекция на 360˚, спортивный и портретный режимы работы. Встроенный динамик мощностью 15 W. Габариты и вес: 286×216×115,5 мм, 2,9 кг.

Проектор Acer PL2530i

Дополнительно: поддержка DynamicBlack, Acer SmartFormat, Acer EcoProjection.

Проектор Acer PL2530i уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 111,96 тыс. руб. Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.