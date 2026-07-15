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МТС улучшила мобильный интернет в окружных столицах Красноярского края

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование в столицах Минусинского, Идринско-Краснотуранского, Кежемского, Балахтинско-Новоселовского, Рыбинского, Абанского и Курагинского округов. Улучшенным интернетом смогут пользоваться более 120 тыс. жителей Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зоне покрытия обновленной сети оказался южный выезд из Минусинска — в сторону Тывы, а также юго-восточное направление из Кодинска в Братск. Кроме того, после проведенных работ сеть LTE вышла за пределы поселков Абан, Идринское, Балахта и Курагино, накрыв прилегающие автодороги — в частности, трассы до сел Дзержинское, Майское утро, Большие Сыры и Шошино. Оставаясь онлайн во время движения, водители и пассажиры смогут пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами.

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Пользоваться улучшенным мобильным интернетом смогут и пассажиры, прибывающие в город Заозерный и следующие в проходящих поездах в восточном направлении до Иркутска, Улан-Уде, Нерюнгри, Тынды, Читы и Владивостока. Во время ожидания своего поезда на перроне они смогут использовать мобильный интернет для прослушивания музыки и общения в социальных сетях и мессенджерах.

«Модернизация сети на ключевых автодорогах и ж/д и автовокзалах — часть нашей стратегии по обеспечению путешественников качественным интернетом и голосовой связью в дороге. Так, ранее мы обновили сеть вдоль трасс «Ачинск — Бириллюсы», «Шарыпово — Назарово» и «Шарыпово — Ужур — Балахта», а в прошлом году завершили большой проект по запуску в Красноярском крае более 350 новых базовых станций, в том числе и на участках федеральных трасс», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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